소재·패키지까지… 동부대우전자, 디자인 경쟁력도 ‘쑥쑥’

동부대우전자 벽걸이 드럼세탁기 ‘미니’ - 핀업 디자인어워드 Best of Best 수상

동부대우전자 인테리어 TV ‘허그(Hug)’ - 굿디자인 및 핀업디자인상 수상

[헤럴드경제=홍석희 기자] 동부대우전자는 자사가 ‘굿디자인’ 과 ‘핀업디자인 어워드’에서 총 17개의 상을 받았다고 밝혔다. 수상 부문도 다양해져 소재 디자인과 완제품은 물론, 패키지(포장) 디자인도 수상했다.동부대우전자는 ‘2017년 굿디자인(GOOD DESIGN) 어워드’에서 더 클래식 전자레인지, 클라쎄 프라이어 오븐, 공기방울 세탁기, 인테리어 TV 허그와 냉장고에 적용되는 ‘미드나잇 메탈’ 소재와 ‘마블 캐릭터 냉장고 패키지’ 디자인이 본상을 수상했다고 13일 밝혔다.‘2017년 핀업디자인어워드(PIN UP DESIGN AWARDS)’에서는 벽걸이 드럼세탁기 ‘미니’ 와 더 클래식 전자레인지 제품이 ‘베스트오브베스트(Best of Best)’ 를 수상했다. 인테리어 TV 허그, 클라쎄 프라이어 오븐, 18kg 공기방울 세탁기, 스텝업 프렌치 냉장고가 핀업 베스트 100상(PIN UP BEST 100)을, 스마트 X-쿨링 냉장고, 17kg 전자동 세탁기, 20L 전자레인지 ‘모노’, 냉장고 ‘미드나잇 메탈’ 소재와 ‘마블 캐릭터 냉장고 패키지’ 디자인이 본상을 수상했다.벽걸이 드럼세탁기 ‘미니’는 곡선미와 볼륨감을 강조한 도어 일체형 디자인에 히든 LED 디스플레이와 크롬 테두리를 적용한 투명 도어를 채용해 견고하고 우아한 디자인을 완성, 지난해에 이어 올해 2년 연속 핀업디자인어워드에서 ‘베스트오브베스트(Best of Best)’ 상을 받았다.산업부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 굿디자인 어워드는 지난 1985년부터 시행된 국내 최고 권위의 디자인상으로 수상작에는 ‘굿디자인(GD) 마크’를 부여한다. 핀업 디자인어워드는 지난 1997년 창설된 한국산업디자인상이 2008년부터 핀업 디자인어워드로 명칭을 바꾼 뒤 10회째를 맞은 국내 3대 디자인상 중 하나다.hong@heraldcorp.com