[제 9회 대한민국 중소중견기업 혁신대상/ 국회산자중기위원회 위원장상 (주)파워렉스 글로벌] 4차 산업혁명시대의 무역을 선도하는 젊은 기업

[2017 제9회 대한민국 중소․중견기업 혁신대상]

국회산업통상자원위원회 위원장상(경영혁신 부문)-(주)파워렉스 글로벌



[헤럴드 경제]㈜파워렉스 글로벌(대표 이우석)은 지난 2011년 창업 후 자동차 관련 제품을 중심으로 국내의 다양한 제품을 해외 40여 개국에 수출하는 국내 최고 수준의 무역상사다.



창업 6개월 만에 100만 불 수출 달성, 창업 1년여 만에 연간 300만 불 수출을 돌파하여 2012년 무역의 날에 300만 불 수출의 탑을 수상하였으며, 2013년 누적 수출액 1,000만 불을 기록하는 등 빠른 속도로 성장궤도에 안착하였다.



중소 중견기업의 수출 길을 열고 해외에 다양한 형태로 진출할 수 있도록 전문적인 서비스를 제공하는 회사로 거듭난 파워렉스 글로벌은 능력을 인정받아 2014년 산업통상자원부에 의해 전문무역상사로 지정되었으며, 이우석 대표는 2017년 자랑스런 한국인 인물대상 기업혁신발전 대상을 수상하기도 하였다.



2013년 본사의 서울 이전을 기점으로 기업의 해외사업 자문을 중점적으로 육성하고 있으며 특히 해외 기업과의 지적재산권 및 거래상 분쟁 해결 부분에서 두각을 나타내고 있다. 이우석 대표는 “대형 법률 회사나 컨설팅사를 제외하고 중소기업이 부담 없이 의뢰할 만한 분쟁해결 서비스를 제공하는 기업은 파워렉스 글로벌이 유일할 것”이라고 자부한다.



임직원 평균 연령이 31세에 불과한 파워렉스 글로벌은 법률 자문이 가능한 현직 변호사가 임원으로 재직 중이며 미국, 호주, 베트남 등 10여 개국에 즉시 대응이 가능한 로펌, 전문가 및 연구 기관들과 긴밀한 관계를 유지하며 전문적이고 체계적인 서비스를 제공하고 있다.



이우석 대표는 “앞으로 무역은 4차 산업혁명과 국제정세의 급변을 맞아 지금까지와는 완전히 다른, 보다 기술 중심적인 신무역시대가 도래할 것”으로 예측하고 있다. 이에 발맞추어 파워렉스 글로벌은 2015년 가산 물류배송 센터를 개소하고 온라인 유통 사업에 진출하였다. O4O 비즈니스 모델을 구현하기 위해 2016년 오프라인 매장 Standard and Go 1호점을 오픈하여 괄목할 만한 성장을 거듭하고 있다.



혁신적인 사업을 지속적으로 진행하기 위해 빠르면 연내 KSM(KRX 스타트업 마켓)에 등록하여 기업을 공개할 목표를 가지고 있으며, 전문무역상사로서의 업력과 온라인 유통업체로서의 경험을 토대로 IT 기술을 접목하여 준비 중인 블록체인 기술 기반의 무역 시스템 Trade Standard(가칭)를 2018년 중점적으로 육성하여 4차 산업혁명시대의 무역을 선도할 계획이다. 혁신적인 패기가 가득한 젊은 기업의 행보가 각계각층의 이목을 집중시키고 있다.



정명우 기자/ andyjung79@heraldcorp.com