방탄소년단, LOVE YOURSELF 承 ‘Her’ 단일앨범 142만장 돌파 대기록

[헤럴드경제=서병기 선임기자]그룹 방탄소년단(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)이 앨범 판매량 142만장을 돌파하며 음반킹의 자리를 확고히 다졌다.대한민국 공인 음악차트 가온차트가 7일 발표한 2017년 11월 앨범 차트에 따르면 방탄소년단의 LOVE YOURSELF 承 ‘Her’는 4만 7,971장의 판매량으로, 9월 18일 출시 이후 총 142만 4,886장의 누적 판매량을 기록했다. 이는 가온차트 누적 집계 사상 최다 판매량이다.방탄소년단의 ‘LOVE YOURSELF 承 ‘Her’는 지난 9월 단일앨범 월간 판매기준 2001년 11월 god 4집(144만 1,209장, 한국음반산업협회) 이후 16년 만에 120만장을 돌파해 가요계 새 역사를 쓰며 큰 화제를 모았다.뿐만 아니라 미국 빌보드 메인 차트인 ‘빌보드 200’에서 한국 가수 최고 순위인 7위와 6주 연속 차트에 머무는 대기록을 세웠다.빌보드가 5일(현지시간) 발표한 ‘빌보드 200’ 차트에서는 148계단 상승한 50위를 기록하며 여전히 전 세계적인 사랑을 받고 있다.한편, 방탄소년단은 8일부터 10일까지 서울 고척스카이돔에서 ‘방탄소년단 라이브 트릴로지 에피소드 3 윙스 투어 더 파이널(2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL)’을 연다./wp@heraldcorp.com