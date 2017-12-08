[인사] 국토교통부 外

▶국토교통부 <국장급 전보> ▷대전지방국토관리청장 김명운 ▷공공주택추진단장 진현환
▶한국로봇융합연구원 ▷경북분원장 김대희 ▷기업지원실 기술확산팀장 은지훈
■SK그룹 ▶SK주식회사 <사장 승진> ▷C&C사업대표 안정옥 <승진> ▷Digital총괄 이기열 ▷기업문화부문장 김태영 ▷전략기획실장 박경일 ▷SKMS담당 유만석 ▷재무부문장 이성형 ▷통신사업부문장 정흥섭 ▷SK China 사업관리센터장 김광조 <신규 선임> ▷업무지원담당 권오혁 ▷Portfolio3실장 김양택 ▷Digital혁신본부장 김완종 ▷역량개발본부장 오선관 ▷HR담당 유형근 ▷Hi-Tech사업본부장 조재관 ▷Portfolio4실장 추형욱 ▷SK바이오텍 공정개발연구소장 오성호 ▷SK China 경영지원실장 박수만 ▷인포섹 서비스사업부문장 황성익 ▶SK이노베이션 <승진> ▷재무1실장 김경 ▷Portfolio혁신실장 김남호 ▷기술혁신연구원장 이성준 ▷법무실장 이성희 ▷Battery연구소장 겸 Battery System개발실장 이장원 ▷SHE본부장 임성배 <신규 선임> ▷석유ㆍ윤활유연구소장 김도완 ▷재무4실장 김정수 ▷경영문화혁신실장 명성 ▷세무담당 박기상 ▷리마지사장 서보성 ▷전략기획본부 임원 손혁 ▷중국사업 담당 송재용 ▷소재공장장 이수행 ▷감사실장 정광철 ▷중국담당 채연춘 ▷공유인프라담당 최환준 ▷SK인천석유화학 정유공장장 이규호 ▶SK에너지 <사장 승진> ▷조경목 <승진> ▷울산CLX총괄 박경환 ▷에너지전략본부장 김유석 ▷Engineering본부장 유재영 ▷대한송유관공사 대표 최준성 ▷에너지B2B사업본부장 한중길 <신규 선임> ▷산업에너지사업부장 강봉원 ▷대외협력실장 구창용 ▷석유3공장장 박창길 ▷CLX대외협력실장 백부기 ▷Reliability실장 서관희 ▷물류경영실장 안옥경 ▷CLX문화혁신실장 임성수 ▷Asphalt사업부장 홍정의 ▶SK종합화학 <승진> ▷화학생산본부장 김영균 <신규 선임> ▷Global성장추진실장 박찬식 ▷Automotive사업부장 배성찬 ▷중한석화 부총경리 이원근 ▶SK루브리컨츠 <승진> ▷기유사업본부장 차규탁 <신규 선임> ▷기유경쟁력강화실장 김원기 ▷기유마케팅실장 진재영 ▶SK텔레콤 <승진> ▷ICT Infra센터장 강종렬 ▷Unicorn Labs장 노종원 ▷ICT기술원장 박진효 ▷CR지원실장 조영록 <신규 선임> ▷Unicorn Labs 반도체PM담당 김달주 ▷Network기술원장 박종관 ▷Infra솔루션그룹장 성진수 ▷Infra Biz.본부장 심상수 ▷TTS사업Unit장 여지영 ▷CR혁신TF장 윤성은 ▷Global Alliance실 임원 이재승 ▷Media Infra Lab장 이종민 ▷Leadership Development Center장 임규남 ▷Data추진단 Data Insight담당 정도희 ▷유통혁신지원그룹장 최은식 ▷Enterprise Biz.2본부장 최판철 ▷경영경제연구소 Mgmt. Infra담당 허진 ▶SK하이닉스 <승진> ▷NAND Solution담당 Tony Yoon ▷미래기술연구원담당 김진국 ▷경영지원담당 겸 재무담당 이명영 ▷청주FAB담당 곽노정 ▷구매담당 김광욱 ▷PKG개발담당 김남석 ▷Parthenon TF담당 박성계 ▷정보화담당 송창록 ▷NAND Tech.담당 안근옥 ▷NAND사업전략담당 안현 ▷SKHYSI 사업총괄 이동재 ▷윤리경영담당전준현 DRAM설계담당 임종혁 ▷R&D공정담당 피승호 <신규 선임>▷청주P&T제조담당 강상원 ▷NAND상품기획담당 강진수 ▷중화ㆍ아시아영업담당 김기현 ▷회계관리담당 김선겸 ▷DRAM PI담당 김선순 ▷La Defense PI PJT담당 김점수 ▷NAND마케팅담당 김정태 ▷ThinFilm기술담당 김춘환 ▷C&C공정담당 김형환 ▷DRAM PTE담당 문승훈 ▷D-TEST기술담당 박진규 ▷Photo공정담당 박찬하 ▷지속경영사무국담당 박현 ▷이천설비기술담당 겸 SK하이이엔지 대표 손석우 ▷SKHYSI FAB센터장 오한주 ▷R&D전략담당 이동호 ▷Diffusion기술담당 이민형 ▷C&C기술담당 이상화 ▷DRAM Application담당 이성재 ▷NAND소자 P&A담당 이호석 ▷우시경영지원담당 정은태 ▷품질관리담당 정진수 ▷DRAM PI PJT담당 조영만 ▷Da Vinci공정PE담당 조호진 ▷수율혁신TF담당 천영일 ▷노사협력담당 최광문 ▷NAND설계 LD담당 최홍석 ▶SK건설 <사장 승진> ▷글로벌Biz대표(COO) 안재현 <승진> ▷PJT E&C Service부문장 권숙형 ▷국내플랜트Operation PD 문경모 ▷발전CoE본부장 오장환 ▷Infra해외사업본부장 오충조 ▷SK TNS 대표이사 이홍 <신규 선임> ▷건축영업실장 서호성 ▷IM&T실장 이종화 ▷법무실장 정규철 ▷해외플랜트Operation PD 정의심 ▶SK E&S <승진> ▷영남에너지서비스(구미) 대표 남정호 ▷코원에너지서비스 대표 배명호 ▷SK E&S Americas 법인장 임시종 <신규 선임> ▷Global사업지원본부장 김정배 ▷전력사업지원본부장 한수미 ▶SK디스커버리 <승진> ▷총괄 박찬중 ▶SK케미칼 <승진> ▷울산공장장 황춘현 <신규 선임> ▷Application Development Center장 김태영 ▷첨단소재생산본부장 유호섭 ▶SK네트웍스 <승진> ▷SK매직 대표 류권주 <신규 선임> ▷정보통신 유통사업부장 김윤의 ▷카라이프서비스 대표 김창근 ▷Portfolio Management실장 김현수 ▷스피드메이트사업부장 신정식 ▷정보통신 사업개발실장 윤병홍 ▶SKC <승진> ▷SK바이오랜드 대표 이근식 ▷MCNS 대표 임의준 <신규 선임> ▷SKC Jiangsu 대표 강영구 ▷화학사업개발본부장 양호진 ▶SK해운 <신규 선임> ▷해사기획본부장 박종준 ▶SK가스 <승진> ▷가스화학사업실장 겸 SK어드밴스드 대표 김철진 <신규 선임> ▷Eco Energy사업지원실장 박찬일 ▷전략기획실장 이재경 ▶SK플래닛 <신규 선임> ▷Dogus Planet CSPO 김유식 ▷MD영업1그룹장 박준영 ▷경영관리그룹장 박현수 ▶SK브로드밴드 <신규 선임> ▷기업성장사업본부장 고영호 ▶SK머티리얼즈 <사장 승진> ▷장용호 <신규 선임> ▷경영지원실장 최경락 ▶SK실트론 <신규 선임> ▷품질보증실장 김관호 ▷기업문화실장 김민호 ▷ME그룹장 안정훈 ▷경영기획실장 정광진 ▶SUPEX추구협의회 <신규 선임> ▷전략지원팀 임원 강태호 ▷전략지원팀 임원 류광민 ▷전략지원팀 임원 배병찬 ▷자율 책임경영지원단 임원 이성재 ▷전략지원팀 임원 이정훈
▶한화에너지 <승진> ▷상무 주선태 ▷상무보 이종혁 김익표 ▷전문위원(상무보) 김동준
▶한화큐셀 <승진> ▷전무 민구 ▷상무 김재두 ▷상무보 김은식 윤정률 <한화큐셀코리아 승진> ▷상무보 이종권 김태홍 유재열 <한화큐셀재팬 승진> ▷전무 김종서 ▷상무보 한상서
▶한화케미칼 ▷전무 김민수 조원 노재덕 이점우 윤안식 ▷상무 김인환 문경원 이현규 이태길 ▷상무보 이유스티노 김년규 권내현 원재식 박지철 심재성 주재순 서승권 한기도 <한화첨단소재> ▷상무 김태현 ▷상무보 최명환
▶신동아건설 <전무 승진> ▷개발사업본부 이정재 <상무 승진> ▷기획경영혁신감사 강대운 <이사 승진> ▷법무 강창규 <이사대우 승진> ▷기획경영혁신 김세준 ▷전략영업분양마케팅 김기태
▶SBSCNBC ▷산업부장 송태희 ▷생활경제부장 김기호 ▷보도제작부장 신욱
▶서울신문 ▷논설위원실 논설위원 임창용 ▷편집국 부국장 박찬구 ▷편집국 부국장 겸 산업부장 안미현 ▷편집국 경제정책부장 오일만
▶성결대 ▷사무처장 장현진