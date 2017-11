KB국민은행, 아시아뱅커 선정 ‘韓 최우수 신탁연금상품’

[헤럴드경제=도현정 기자]KB국민은행(은행장 허인)은 28일 싱가포르 금융전문지 아시안뱅커로부터 ‘한국 최우수 신탁연금상품(The BEST Trust and Pension Product Award in Korea)’을 수상했다고 밝혔다.KB국민은행은 국내 금전신탁 부문에서 확고한 시장점유율 1위를 차지하는 등 신탁상품의 대중화에 성공했다는 평가를 받고 있다.또한 보급형 상속ㆍ증여상품인 KB금지옥엽신탁, 소액 기부문화 확산을 위한 만천하공익신탁, 반려동물을 위한 펫코노미신탁, 1인가구를 위한 1코노미신탁, 최신 금융공학기술을 적용한 로보어드바이저 자문형 신탁 등 고객의 니즈에 부응하고 시장을 선도하는 신상품을 지속적으로 선보이고 있는 점에서 높은 점수를 받았다.아시안뱅커지는 1996년 설립돼 아시아ㆍ태평양 및 중동 지역의 금융산업 관련 리서치와 컨설팅 서비스를 제공하는 경제 전문지로, 매년 각 금융부문별로 최우수 금융기관을 선정해 발표하고 있다. 올해는 처음으로 ‘한국 최우수 신탁연금상품’ 부문이 신설됐다.KB국민은행 관계자는 “국내 금융기관 중 신탁연금상품 부문에서 최초 수상기관으로 선정됐다는 점에서 의미가 깊고, 신탁연금 부문의 역량과 경쟁력을 대외적으로 인정받은 것 같아 기쁘다”며 “앞으로도 국내 신탁연금시장을 이끌어가기 위한 노력과 함께 고객에게 경제적 이득과 행복감을 드릴 수 있는 상품과 서비스 개발에 더욱 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.kate01@heraldcorp.com