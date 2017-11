美 ‘리뷰드닷컴’, 올해의 최고 제품에 LG 가전 대거 선정

[헤럴드경제=이승환 기자] LG전자 가전제품들이 미국의 유력 IT 전문매체인 리뷰드닷컴이 발표한 올해의 최고 제품에 대거 선정됐다.리뷰드닷컴(Reviewed.com)은 미국의 일간지인 USA투데이(USA Today)가 운영하는 IT 전문 리뷰 매체다. 이 매체는 자체 평가단을 구성해 제품을 직접 테스트하고 매년 최고의 제품을 발표한다.18일 LG전자에 따르면 최근 리뷰드닷컴 평가단은 냉장고 부문에서 ‘최고 혁신 냉장고(Best Refrigerator Innovation)’로 LG전자의 노크온 매직스페이스 냉장고를 선정했다.이 제품은 사용자가 냉장고 문을 열지 않고 두 번 노크하는 것만으로 냉장고 내부를 확인할 수 있도록 하는 노크온 매직스페이스 기능을 적용했다.사용자가 문을 여닫는 횟수를 최소화할 수 있기 때문에 냉기의 불필요한 유출을 줄이고 에너지를 절약해준다. 이 제품은 뛰어난 에너지 효율로 고효율 제품에 부여되는 에너지스타(ENERGY STAR) 인증도 받았다.평가단은 이 제품의 우수한 디자인뿐 아니라 냉각, 온도 제어 등 냉장고 본연의 성능이 뛰어나고 LG전자가 냉장고 핵심 부품인 인버터 리니어 컴프레서를 10년 보증해주는 점도 높이 평가했다.건조기 부문에서는 LG 건조기가 ‘올해 최고의 건조기(Best Dryer)’로 선정됐다.평가단은 이 제품이 모터의 속도를 자유자재로 조절할 수 있는 인버터 컴프레서를 탑재해 일반 모드(Normal) 외에도 스피드건조(SpeedDry)가 가능하고 두꺼운 이불도 99.8% 이상 건조해주는 강력한 성능을 갖춘 점을 높게 평가했다.또 미세한 스팀을 뿜어내 옷의 주름을 없애주는 스팀프레시(SteamFresh) 기능을 탑재한 점도 평가단으로부터 좋은 평가를 받았다.LG 식기세척기는 시중에 출시된 식기세척기 가운데 가격대비 성능이 가장 뛰어나다는 평가를 받으며 ‘최고의 가성비 제품(Best Dishwasher for the money)’에 선정됐다.평가단은 LG 식기세척기가 경쟁 제품에 비해 상대적으로 저렴한 가격대임에도 불구하고 뛰어난 디자인, 온도 조절 기능, 세척 능력 등을 두루 갖춘 점을 높게 평가했다. LG전자는 식기세척기의 핵심 부품인 DD(Direct Drive)모터에 대해 10년 무상 보증을 제공한다.앞서 지난 10월 리뷰드닷컴은 올해의 스마트 로봇청소기 평가(The Best Smart Robot Vacuums of 2017)에서 LG전자 로보킹 터보플러스에도 최고 평가를 부여하며 에디터스 초이스(Editor’s Choice)로 선정한 바 있다.LG전자 관계자는 “고객들에게 차별화된 경험을 제공하는 다양한 제품들로 미국 가전 시장을 지속 선도할 것”이라고 말했다.nice@heraldcorp.com