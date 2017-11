[삼성전자 임원인사] 부사장 승진자 프로필

□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : 생활가전사업부 Regional PM그룹장o 생년월일 : 1962. 2. 5일생 (55세)o 학력 :·홍익대 기계공학 학사 (88년)□ 주요경력o 15.04 ~ 현재 삼성전자 가전사 Regional PM그룹장o 14.12 ~ 15.03 삼성전자 가전사 Global PM1그룹장o 11.12 ~ 14.12 삼성전자 북미총괄 SEA법인 CB Div.o 11.08 ~ 11.12 삼성전자 VD사 제품마케팅그룹장o 11.03 ~ 11.07 삼성전자 VD사 상품전략G장 겸)제품마케팅파트장o 10.12 ~ 11.03 삼성전자 VD사 제품마케팅그룹장o 10.01 ~ 10.12 삼성전자 VD사 미주마케팅그룹장o 09.01 ~ 09.12 삼성전자 VD사 지역마케팅1그룹장o 06.07 ~ 09.01 삼성전자 VD사 북미마케팅그룹장o 01.03 ~ 06.07 삼성전자 북미총괄 SEA DIT Div. 담당부장o 98.10 ~ 01.03 삼성전자 제품마케팅그룹(DIS) 담당차장o 97.09 ~ 98.09 삼성전자 주재원 양성과정(미국)o 95.07 ~ 97.08 삼성전자 OEM수출그룹(DISPLAY) 담당과장o 92.09 ~ 95.06 삼성전자 정보)영업기획팀 담당과장o 90.04 ~ 92.08 삼성전자 기획)사무혁신과o 87.12 ~ 90.03 삼성전자 정보)생산관리과□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : VD사업부 Global CS팀장o 생년월일 : 1962. 11. 21일생 (55세)o 학력 :·KAIST MBA 석사 (00년)·경북대 전자공학 학사 (85년)□ 주요경력o 15.12 ~ 현재 삼성전자 VD사 Global CS팀장o 12.12 ~ 15.12 삼성전자 VD사 Global운영센터 SAMEX법인장o 10.12 ~ 12.12 삼성전자 VD사 SESK법인장o 07.01 ~ 10.12 삼성전자 VD사 Global CS팀장o 06.02 ~ 07.01 삼성전자 VD사 개발기획그룹장o 05.02 ~ 06.01 삼성전자 VD사 PDP Lab장o 02.09 ~ 05.01 삼성전자 VD사 개발운영그룹장o 00.02 ~ 02.08 삼성전자 VD사 평가그룹장o 98.03 ~ 00.01 삼성전자 학술연수(KAIST)o 98.01 ~ 98.02 삼성전자 VD사 경영혁신그룹o 85.02 ~ 97.12 삼성전자 VD사 개발팀 선임연구원□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : 네트워크사 Global Technology Service팀장o 생년월일 : 1963. 4. 5일생 (54세)o 학력 :·KAIST 전기및삼성전자공학 박사 (99년)·연세대 전자공학 석사 (87년)·연세대 전자공학 학사 (85년)□ 주요경력o 17.05 ~ 현재 삼성전자 네트워크사 Global Technology Service팀장o 16.08 ~ 17.05 삼성전자 네트워크사 Global Service팀장o 13.12 ~ 16.07 삼성전자 네트워크사 시스템그룹장o 11.12 ~ 13.12 삼성전자 네트워크사 선행개발그룹장o 10.12 ~ 11.12 삼성전자 네트워크사 Modem개발그룹장o 09.01 ~ 10.12 삼성전자 DMC연구소 시스템Lab장o 07.09 ~ 09.01 삼성전자 통신硏 시스템요소기술Lab장o 07.01 ~ 07.08 삼성전자 통신硏 WiBro시스템팀o 06.04 ~ 07.01 삼성전자 통신硏 Media Lab장o 00.07 ~ 06.04 삼성전자 통신硏 시스템 Lab2장o 99.11 ~ 00.06 삼성전자 CDMA2000시스템개발팀 담당차장o 99.03 ~ 99.10 삼성전자 IMT-2000시스템개발그룹 담당차장o 96.09 ~ 99.02 삼성전자 학술연수(박사, KAIST)o 95.01 ~ 96.08 삼성전자 NETWORK연구팀 담당과장o 92.03 ~ 94.12 삼성전자 부가통신연구그룹(기술) 담당과장o 88.11 ~ 92.02 삼성전자 전송방식그룹(기술)o 87.06 ~ 88.10 반도체 DIGITAL팀o 87.02 ~ 87.06 반도체 연구2실 POLAR□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : 무선사업부 구매팀장o 생년월일 : 1962. 10. 1일생 (55세)o 학력 :·동아대 경영학 학사 (87년)□ 주요경력o 17.10 ~ 현재 삼성전자 무선사 구매팀장 겸)구매1그룹장o 13.12 ~ 17.09 삼성전자 무선사 구매1그룹장o 11.12 ~ 13.12 삼성전자 상생협력센터 시너지구매팀장o 08.06 ~ 11.12 삼성전자 무선사 구매2그룹장o 06.04 ~ 08.05 삼성전자 무선사 구매4그룹장o 04.02 ~ 06.04 삼성전자 무선사 구매2그룹장o 03.05 ~ 04.01 삼성전자 무선사 개발구매그룹장o 01.03 ~ 03.05 삼성전자 무선사 TSTC 담당부장 (천진)o 99.03 ~ 01.03 삼성전자 무선사 구매팀 담당과장o 95.05 ~ 99.02 삼성전자 프랑크푸르트지점 담당과장o 94.03 ~ 95.04 삼성전자 설비구매팀 담당과장o 91.07 ~ 94.02 自動車 구매2파트o 87.01 ~ 91.06 合 纖 업무2과□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : 경영지원실 기획팀장o 생년월일 : 1963. 3. 17일생 (54세)o 학력 :·서울대 경제학 박사 (08년)·Carnegie Mellon Univ. MBA 석사 (00년)·서울대 산업공학 석사 (88년)·서울대 산업공학 학사 (86년)□ 주요경력o 15.12 ~ 현재 삼성전자 경영지원실 기획팀장o 12.01 ~ 15.12 經濟硏 산업전략1실장o 00.01 ~ 11.12 經濟硏 기술산업실장o 98.02 ~ 00.01 經濟硏 기술산업실 수석연구원o 97.06 ~ 98.02 經濟硏 학술연수(Carnegie Mellon Univ.)o 92.12 ~ 97.06 經濟硏 삼성전자정보산업실 수석연구원o 88.06 ~ 92.11 삼성전자 종합기획실 경영전략팀□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : 경영지원실 미디어커뮤니케이션그룹장o 생년월일 : 1963. 1. 8일생 (54세)o 학력 :·서울대 서양사학 학사 (87년)□ 주요경력o 14.09 ~ 현재 삼성전자 경영지원실 미디어커뮤니케이션그룹장o 13.10 ~ 14.08 삼성전자 경영지원실 국내홍보그룹장o 91.05 ~ 13.09 SBS 보도국 부국장o 89.08 ~ 91.04 연합뉴스 사회부 기자□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : 경영지원실 IR그룹장o 생년월일 : 1958. 8. 16일생 (59세)o 학력 :·Columbia Univ. MBA 석사 (04년)·State Univ. of New York, Buffalo 회계학 학사 (81년)□ 주요경력o 13.12 ~ 현재 삼성전자 경영지원실 IR그룹장o 10.01 ~ 13.12 삼성전자 경영지원실 IR팀장o 09.01 ~ 09.12 삼성전자 IR팀장o 04.01 ~ 09.01 삼성전자 경영지원총괄 IR그룹장o 96.11 ~ 03.12 삼성전자 SEA Directoro 90.03 ~ 96.11 SK미주법인 Sr. Managero 88.04 ~ 90.03 Choi & Yi 회계사무소 Partnero 85.06 ~ 88.04 Ogden Project Controller 재경팀장o 81.09 ~ 85.06 Deloitte Haskins & Sells Sr. Auditor□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : 북미총괄 대외협력팀장o 생년월일 : 1967. 8. 3일생 (50세)o 학력 :·The Johns Hopkins Univ. 국제공공정책학 석사 (98년)·Georgetown Univ. 법학 석사 (97년)·고려대 법학 학사 (90년)□ 주요경력o 14.07 ~ 현재 삼성전자 북미총괄 대외협력팀장o 13.12 ~ 14.06 삼성전자 무선사 구주PM그룹o 12.12 ~ 13.12 삼성전자 글로벌마케팅실 마케팅전략팀장o 12.04 ~ 12.12 삼성전자 Global마케팅실 Retail전략그룹장o 12.03 ~ 12.04 삼성전자 Global마케팅실 마케팅전략팀o 09.02 ~ 12.01 외교통상부 주미대사관 경제과 참사관o 08.03 ~ 09.02 대통령비서실 경제수석실o 07.11 ~ 08.02 외교통상부 통상교섭본부장 보좌관o 06.02 ~ 07.11 외교통상부 한미FTA기획단 협상총괄팀장o 05.08 ~ 06.02 외교통상부 다자통상국 과장o 04.02 ~ 05.08 외교통상부 세르비아대사관 참사관o 01.02 ~ 04.02 외교통상부 주미대사관 1등서기관□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : 무선사업부 Global CS팀장o 생년월일 : 1965. 2. 1일생 (52세)o 학력 :·한양대 전자컴퓨터통신공학 석사 (14년)·한양대 전자통신공학 학사 (87년)□ 주요경력o 17.05 ~ 현재 삼성전자 무선사 Global CS팀장o 16.07 ~ 17.05 삼성전자 무선사 응용제품개발팀장o 15.12 ~ 16.06 삼성전자 무선사 H/W개발1그룹장o 14.12 ~ 15.12 삼성전자 무선사 H/W개발2그룹장o 11.12 ~ 14.12 삼성전자 무선사 한국H/W개발그룹장o 10.01 ~ 11.12 삼성전자 무선사 한국H/W개발그룹o 09.01 ~ 09.12 삼성전자 무선사 H/W개발그룹장o 08.06 ~ 09.01 삼성전자 무선사 WiMAX개발그룹장o 07.09 ~ 08.05 삼성전자 무선사 WiBro개발그룹 수석o 06.11 ~ 07.08 삼성전자 무선사 WiBro H/W Lab장o 05.02 ~ 06.10 삼성전자 무선사 H/W Lab1장o 02.01 ~ 05.01 삼성전자 무선사 북미H/W Lab. 수석o 95.01 ~ 02.01 삼성전자 무선사 개발1그룹 책임o 87.01 ~ 94.12 삼성전자 무선사 연구실□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : 디자인경영센터 副센터장o 생년월일 : 1968. 9. 1일생 (49세)o 학력 :·연세대 생활디자인 박사 (14년)·Royal College of Art 산업디자인학 석사 (98년)·홍익대 산업디자인학 학사 (95년)□ 주요경력o 17.05 ~ 현재 삼성전자 디자인경영센터 부센터장겸)차세대디자인팀장o 15.12 ~ 17.05 삼성전자 디자인경영센터 디자인전략팀장겸)차세대디자인팀장o 15.01 ~ 15.12 삼성전자 디자인경영센터 글로벌디자인팀장o 05.09 ~ 14.12 홍익대 산업디자인학과 조교수o 98.09 ~ 14.12 영국 Tangerine 대표이사□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : 의료기기사업부 선행개발팀장o 생년월일 : 1961. 8. 17일생 (56세)o 학력 :·KAIST 삼성전자공학 박사 (91년)·KAIST 삼성전자공학 석사 (86년)·서울대 전기공학 학사 (84년)□ 주요경력o 16.01 ~ 현재 삼성전자 의료기기사 선행개발팀장 겸)메디슨 선행개발팀장o 15.10 ~ 16.01 삼성전자 의료기기사 개발2팀장 겸)메디슨 연구소장o 14.03 ~ 15.10 삼성전자 의료기기사 개발2팀장 겸)메디슨 연구소장o 11.12 ~ 14.02 삼성전자 의료기기사 개발팀장o 11.06 ~ 11.12 삼성전자 HME사업팀 개발팀장o 11.03 ~ 11.05 삼성전자 HME사업팀 개발팀장 겸)메디슨 연구소장o 11.02 ~ 11.02 삼성전자 DMC연구소 Media SoC팀장o 10.12 ~ 11.02 삼성전자 DMC연구소 Media SoC팀장o 09.08 ~ 10.12 삼성전자 DMC연구소 Media Processing Lab장o 09.01 ~ 09.07 삼성전자 DMC연구소 N/W Solution팀장o 07.09 ~ 09.01 삼성전자 디지털미디어硏 DTV연구팀장o 06.01 ~ 07.08 삼성전자 디지털미디어硏 Core Tech팀장o 04.01 ~ 06.01 삼성전자 디지털미디어硏 IT Solution팀內o 03.02 ~ 04.01 삼성전자 디지털미디어硏 Connectivity Lab장o 01.03 ~ 03.01 삼성전자 디지털미디어硏 Home Solution그룹장o 00.02 ~ 01.03 삼성전자 DMS Lab. 수석연구원□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : 무선사업부 Global제조팀장o 생년월일 : 1961. 6. 20일생 (56세)o 학력 :·금오공대 산업시스템경영 학사 (03년)·영남공전 기계공학 (85년)□ 주요경력o 17.05 ~ 현재 삼성전자 무선사 Global제조센터 Global제조팀장o 15.12 ~ 17.05 삼성전자 무선사 Global제조센터 SEV법인장o 13.08 ~ 15.12 삼성전자 무선사 Global제조센터 SEHZ법인장o 09.03 ~ 13.07 삼성전자 무선사 Global제조센터 한국제조팀장o 07.09 ~ 09.03 삼성전자 무선사 Global제조센터 제조그룹장o 07.02 ~ 07.08 삼성전자 무선사 제조센터 제조2팀장o 04.02 ~ 07.01 삼성전자 무선사 SMD제조그룹장o 01.03 ~ 04.01 삼성전자 무선사 SMD파트장o 96.01 ~ 01.03 삼성전자 무선사 SMD과 담당과장o 86.04 ~ 95.12 삼성전자 생산과o 80.03 ~ 86.04 대우전자□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : 중동총괄o 생년월일 : 1962. 3. 28일생 (55세)o 학력 :·한국외국어대 이태리어학 학사 (86년)□ 주요경력o 17.05 ~ 현재 삼성전자 중동총괄o 15.12 ~ 17.05 삼성전자 구주총괄 SEG법인장 겸)SEAG법인장o 14.05 ~ 15.12 삼성전자 구주총괄 SEG법인장o 13.12 ~ 14.04 삼성전자 VD사업부 구주PM그룹장o 10.12 ~ 13.12 삼성전자 구주총괄 SEI법인장o 08.05 ~ 10.12 삼성전자 구주총괄 SEBN법인장o 06.05 ~ 08.05 삼성전자 EVO(V) 담당부장 (독일)o 00.01 ~ 06.05 삼성전자 구주/CIS마케팅그룹장(V)o 94.03 ~ 99.12 삼성전자 구주총괄 SEI 담당차장 (이탈리아)o 90.03 ~ 94.02 삼성전자 구주/중아팀(AV)o 86.12 ~ 90.02 삼성전자 VTR수출5과(해외)□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : 경영지원실 경리그룹장o 생년월일 : 1966. 9. 15일생 (51세)o 학력 :·서울대 경영학 학사 (89년)□ 주요경력o 13.12 ~ 현재 삼성전자 경영지원실 경리그룹장o 11.12 ~ 13.12 미전실 전략팀o 10.12 ~ 11.12 미전실 경영지원팀o 09.01 ~ 10.12 삼성전자 경영전략팀o 08.07 ~ 09.01 삼성전자 경영전략팀 담당부장o 96.02 ~ 08.06 회장실 담당부장o 89.02 ~ 96.01 삼성전자 경리그룹□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : 경영지원실 재경팀o 생년월일 : 1963. 6. 2일생 (54세)o 학력 :·KAIST 경영학 석사 (01년)·서울대 국제경제학 학사 (86년)□ 주요경력o 17.03 ~ 현재 삼성전자 경영지원실 재경팀o 10.12 ~ 17.03 미전실 전략팀o 10.03 ~ 10.12 생명 경영관리팀o 08.06 ~ 10.03 증권 경영관리팀o 06.03 ~ 08.06 전기실 전략지원팀 담당부장o 02.04 ~ 06.03 구조본 재무팀 담당부장o 01.01 ~ 02.03 물산 금융팀 담당차장o 99.03 ~ 01.01 물산 학술연수(KAIST)□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : DS부문 지원팀장o 생년월일 : 1964. 1. 4일생 (53세)o 학력 :·고려대 경영학 학사 (88년)□ 주요경력o 14.12 ~ 현재 삼성전자 DS부문 지원팀장o 12.04 ~ 14.12 삼성전자 메모리사업부 지원팀장o 11.12 ~ 12.03 삼성전자 경영지원실 지원팀 경영지원그룹장o 10.12 ~ 11.12 삼성전자 DS사업총괄 지원팀 경영지원그룹장o 08.05 ~ 10.12 삼성전자 반도체사업부 TP센터 SESS(중국) 담당임원o 01.09 ~ 08.05 삼성전자 반도체총괄 경영지원그룹장o 99.09 ~ 01.09 삼성전자 S.LSI사업부 경영지원그룹 담당차장o 93.09 ~ 99.08 삼성전자 일본본사 담당차장o 92.06 ~ 93.08 삼성전자 지역전문가(일본)o 87.12 ~ 92.06 삼성전자 반도체 관리/경리과□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : DS부문 기획팀장o 생년월일 : 1961. 8. 26일생 (56세)o 학력 :·한국과학기술원 재료공학 박사 (90년)·한국과학기술원 재료공학 석사 (87년)·서울대 금속공학 학사 (85년)□ 주요경력o 17.03 ~ 현재 삼성전자 DS부문 기획팀장o 15.12 ~ 17.03 未戰室 경영진단팀內o 14.12 ~ 15.12 삼성전자 DS부문 감사팀장 겸)삼성디스플레이 감사팀장o 11.12 ~ 14.12 삼성전자 반도체연구소 기획지원팀장o 10.12 ~ 11.12 삼성전자 반도체연구소 연구라인운영팀장o 10.01 ~ 10.12 삼성전자 반도체연구소 공정개발팀 공정개발2P/J장o 01.03 ~ 09.12 삼성전자 반도체연구소 공정개발팀 담당임원o 99.10 ~ 01.03 삼성전자 메모리사업부 SAS(북미) 수석 (오스틴)o 97.07 ~ 99.10 삼성전자 메모리사업부 연구소 공정개발팀 수석o 95.01 ~ 97.06 삼성전자 메모리본부 연구소 RS기술개발그룹 담당과장o 93.12 ~ 94.12 삼성전자 메모리본부 연구소 공정개발 담당과장□ 인적사항o 직 위 : 부사장o 소 속 : 반도체연구소 공정개발실장o 생년월일 : 1966. 03. 04일생 (51세)o 학 력 :·연세대 세라믹공학 박사 (03년)·연세대 세라믹공학 석사 (96년)·연세대 요업공학 학사 (88년)□ 주요경력o 17.05 ~ 현 재 삼성전자 반도체연구소 공정개발실장o 14.12 ~ 17.05 삼성전자 반도체연구소 공정개발1팀장o 10.01 ~ 14.12 삼성전자 반도체연구소 공정개발1P/J장o 09.02 ~ 09.12 삼성전자 반도체연구소 NRD공정기술1그룹장o 08.07 ~ 09.01 삼성전자 메모리사업부 NRD공정기술1그룹장o 07.02 ~ 08.06 삼성전자 메모리사업부 공정기술2그룹장o 05.08 ~ 07.01 삼성전자 메모리사업부 NRD-P/Jo 03.02 ~ 05.07 삼성전자 메모리사업부 DT기술그룹內o 99.03 ~ 03.01 학술연수(박사, 연세대)o 94.05 ~ 99.02 삼성전자 메모리사업부 RS기술팀內o 91.09 ~ 94.04 삼성전자 메모리사업부 시작운영부內o 88.01 ~ 91.08 삼성전자 입사, 공정기술팀, 공정기술2과內□ 인적사항o 직 위 : 부사장o 소 속 : S.LSI사업부 Sensor제품개발팀장o 생년월일 : 1964. 4. 23일생 (53세)o 학 력 :·연세대 삼성전자공학 석사 (‘93년)·연세대 삼성전자공학 학사 (’87년)□ 주요경력o 15.07 ~ 현 재 삼성전자 S.LSI사업부 Sensor제품개발팀장o 14.04 ~ 15.06 삼성전자 S.LSI사업부 차세대제품개발팀장o 14.04 삼성전자 경력입사o 07.01 ~ 14.03 동부하이텍o 99.03 ~ 06.12 Texas Instrumentso 87.03 ~ 99.01 LG반도체□ 인적사항o 직 위 : 부사장o 소 속 : 기흥/화성단지 Foundry제조센터 SASo 생년월일 : 1962. 04. 18일생 (55세)o 학 력 :·전기통신대(일본) 삼성전자공학 박사(‘93년)·전기통신대(일본) 삼성전자공학 석사 (’90년)·일본대 삼성전자공학 학사 (‘88년)□ 주요경력o 15.12 ~ 현 재 삼성전자 기흥/화성단지 Foundry제조센터 SAS법인장o 13.03 ~ 15.12 삼성전자 기흥/화성단지 메모리제조센터 SCS법인장o 10.01 ~ 13.03 삼성전자 기흥/화성단지 메모리제조센터 P기술팀장o 09.02 ~ 09.12 삼성전자 반도체연구소 공정개발팀o 08.05 ~ 09.01 삼성전자 메모리사업부 FAB3팀o 98.05 ~ 08.05 삼성전자 메모리사업부 P기술11그룹장o 95.02 ~ 98.05 삼성전자 경영기획팀o 93.03 ~ 95.02 삼성전자 종합기술원□ 인적사항o 직 위 : 부사장o 소 속 : 메모리사업부 제조센터장o 생년월일 : 1961. 12. 03일생 (57세)o 학 력 :·인하대 응용물리학 학사 (88년)□ 주요경력o 17.03 ~ 현 재 삼성전자 메모리사업부 제조센터장o 15.12 ~ 17.03 삼성전자 메모리사업부 제조센터 SCS법인장o 12.10 ~ 15.12 삼성전자 메모리사업부 제조센터 SCS법인內o 12.03 ~ 12.10 삼성전자 메모리사업부 제조센터 M-P/J담당o 11.12 ~ 12.02 삼성전자 메모리사업부 제조센터 Zeus-P/J장(16L)o 08.10 ~ 10.04 삼성전자 메모리사업부 제조센터 TC기술15그룹장o 07.02 ~ 08.09 삼성전자 메모리사업부 제조센터 표준화T/F장o 02.02 ~ 07.01 삼성전자 메모리사업부 제조센터 T기술2그룹장o 00.06 ~ 02.02 삼성전자 메모리사업부 제조센터 DT제조기술2그룹o 99.11 ~ 00.05 삼성전자 반도체 공정기술2그룹o 98.03 ~ 99.10 삼성전자 반도체 T/F PJTo 97.07 ~ 98.03 삼성전자 반도체 K9-PJTo 88.01 ~ 98.03 삼성전자 반도체 제조□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : DS부문 법무지원팀장o 생년월일 : 1968. 7. 28일생 (49세)o 학력 :·서울대 사법학 학사 (92년)□ 주요경력o 17.04 ~ 현재 삼성전자 DS부문 법무지원팀장o 17.03 ~ 17.03 삼성전자 법무팀內o 14.05 ~ 17.03 그 룹 법무팀內o 12.12 ~ 14.04 그 룹 준법경영실內o 12.08 ~ 12.12 삼성전자 경영지원실 법무팀 담당임원o 11.07 ~ 12.07 삼성전자 교육파견(조지워싱턴연수)o 10.12 ~ 11.06 그 룹 준법경영실內o 08.07 ~ 10.12 법무실 삼성법무실 담당임원o 06.03 ~ 08.06 법무실 그룹법무실 담당임원o 05.02 ~ 06.03 구조본 법무실 담당임원o 04.02 ~ 05.02 서울행정법원 판사o 01.02 ~ 04.02 청주지방법원 충주지원 판사o 99.02 ~ 01.02 서울지방법원 남부지원 판사o 97.03 ~ 99.02 서울지방법원 판사□ 인적사항o 직 위 : 부사장o 소 속 : 메모리사업부 영업팀장o 생년월일 : 1962. 5. 29일생 (56세)o 학 력 :·서강대 국제관계학 석사 (94년)·부산대 정치외교학 학사 (88년)□ 주요경력o 15.12 ~ 현 재 전 자 메모리사업부 영업팀장o 12.12 ~ 15.12 전 자 DS부문 중국총괄 화남영업담당o 10.12 ~ 12.12 전 자 DS부문 중국총괄 대만영업담당o 08.05 ~ 10.12 전 자 메모리사업부 영업3,4그룹장o 07.04 ~ 08.05 전 자 메모리사업부 Mobile GAM영업그룹장o 06.06 ~ 07.04 전 자 메모리사업부 구주영업그룹장o 01.03 ~ 06.06 전 자 SSEG(구주/독일) 담당o 99.02 ~ 01.03 전 자 반도체 판매사업부 메모리수출2그룹o 97.11 ~ 99.01 전 자 반도체 판매사업부 영업정보기획그룹o 93.05 ~ 97.11 전 자 반도체 판매사업부 DRAM마케팅1그룹o 91.10 ~ 93.05 전 자 지역전문가(독일)o 89.05 ~ 91.10 전 자 영업관리팀□ 인적사항o 직 위 : 부사장o 소 속 : 반도체연구소 메모리TD실장o 생년월일 : 1961. 5. 28일생 (56세)o 학 력 :·Univ. of Florida 재료공학 박사 (03년)·Univ. of Florida 재료공학 석사 (00년)·한양대 재료공학 학사 (85년)□ 주요경력o 15.12 ~ 현 재 삼성전자 반도체연구소 메모리TD실장o 14.12 ~ 15.11 삼성전자 반도체연구소 DRAM TD팀장o 13.12 ~ 14.11 삼성전자 메모리사업부 DRAM PA팀장o 11.12 ~ 13.11 삼성전자 메모리사업부 YE팀장o 10.12 ~ 11.11 삼성전자 반도체연구소 DRAM TD팀內o 09.02 ~ 10.11 삼성전자 메모리사업부 DRAM양산기술그룹장o 05.09 ~ 09.01 삼성전자 메모리사업부 DRAM PA팀內o 98.07 ~ 04.01 삼성전자 학술연수(박사, Univ. of Florida)o 93.01 ~ 98.06 삼성전자 메모리 TD2팀內o 85.01 ~ 92.12 반도체 메모리 DRAM PA팀內□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : DS부문 인사팀장o 생년월일 : 1963. 3. 3일생 (54세)o 학력 :·한국과학기술원 MBA 석사 (03년)·서강대 경제학 학사 (87년)□ 주요경력o 14.12 ~ 현재 삼성전자 DS부문 인사팀장o 12.12 ~ 14.12 삼성전자 S.LSI사업부 인사팀장o 09.02 ~ 12.12 삼성전자 메모리사업부 인사팀장o 03.02 ~ 09.01 삼성전자 메모리사업부 인사그룹장o 01.03 ~ 03.02 삼성전자 MBA(KAIST)o 96.02 ~ 01.02 삼성전자 반도체 인사기획그룹 담당차장o 95.01 ~ 96.02 삼성전자 지역전문가(영국)o 93.03 ~ 95.01 삼성전자 반도체 인사팀o 92.05 ~ 93.03 삼성전자 반도체 관리팀o 88.06 ~ 92.04 반도체 인사과□ 인적사항o 직위 : 부사장o 소속 : DS부문 구매팀장o 생년월일 : 1962. 5. 16일생 (55세)o 학력 :·성균관대 전자공학 학사 (85년)□ 주요경력o 16.08 ~ 현재 삼성전자 DS부문 구매팀장o 14.12 ~ 16.07 삼성전자 DS부문 System LSI사업부 기획팀장o 12.12 ~ 14.12 삼성전자 메모리사업부 기획팀장o 11.12 ~ 12.12 삼성전자 메모리사업부 Global운영팀장o 10.12 ~ 11.12 삼성전자 메모리사업부 Global운영팀장o 10.01 ~ 10.12 삼성전자 메모리사업부 상품기획팀 Mobile기획그룹장o 09.04 ~ 09.12 삼성전자 기술·혁신T/F장o 09.01 ~ 09.04 삼성전자 종합기술원 연구전략팀內o 08.06 ~ 09.01 삼성전자 기술총괄 종합기술원 전략운영그룹장o 04.01 ~ 08.05 삼성전자 메모리사업부 상품기획팀 담당임원o 01.07 ~ 04.01 삼성전자 메모리사업부 상품기획팀 EDP DRAM기획그룹장o 98.09 ~ 01.06 삼성전자 메모리사업부 상품기획팀 담당부장o 92.03 ~ 98.08 삼성전자 메모리사업부 DRAM설계 담당차장o 89.06 ~ 92.02 삼성전자 메모리사업부 설계실o 84.12 ~ 89.06 삼성전자 MOS DVC개발팀□ 인적사항o 직 위 : 부사장o 소 속 : 반도체연구소 Logic TD팀장o 생년월일 : 1961. 11. 16일생 (56세)o 학 력 :·University of Florida 재료공학 박사 (96년)·한양대 재료공학 석사 (86년)·한양대 재료공학 학사 (84년)□ 주요경력o 17.08 ~ 현 재 전 자 반도체연구소 Logic TD팀장o 17.05 ~ 17.08 전 자 반도체연구소 Logic TD팀內o 15.12 ~ 17.05 전 자 S.LSI사업부 PA팀장o 12.12 ~ 15.12 전 자 기흥/화성단지총괄 S.LSI YE팀장o 11.12 ~ 12.12 전 자 S.LSI사업부 32nm기술이전T/Fo 08.07 ~ 11.12 전 자 S.LSI사업부 TD팀內o 02.01 ~ 08.06 전 자 메모리사업부 차세대연구팀內o 01.06 ~ 02.01 전 자 메모리사업부 TD팀內o 96.06 ~ 01.05 전 자 메모리사업부 SRAM팀o 91.08 ~ 96.06 학술연수(박사, University of Florida)o 86.01 ~ 91.07 전 자 입사, SRAM 공정개발 및 PA