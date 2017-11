분당서울대병원 신경과 김범준 교수, 대한신경과학회 ‘SK 젊은 연구자상’ 수상

[헤럴드경제=김태열 기자] 분당서울대병원 신경과 김범준 교수가 지난 11월 10일부터 11일까지 양일간 서울 그랜드 힐튼 호텔에서 열린 2017년도 대한신경과학회 추계 학술대회에서 ‘SK 젊은 연구자상’을 수상했다.SK 젊은 연구자상은 젊은 연구자들의 의욕을 고취하고 연구수준을 높이기 위해 제정된 상으로, SK케미칼의 후원으로 대한신경과학회에서 수년간의 연구실적 및 학회 차원에서 공모한 연구계획서를 심사해 수상자를 선정한다.김범준 교수는 「Treatment decision making in hyper acute strokes based on the initial perfusion imaging: A multi center retrospective stroke image registry(초기 관류 영상 기반 급성기 뇌졸중의 치료방침 결정)」라는 연구 계획서를 통해 골든타임에서 다소 지연되어 도착한 환자도 후유 장애를 줄일 수 있는 치료 표준을 연구하겠다고 밝혀 높은 점수를 받았다.김 교수는 수상 소감을 통해 “많은 환자들이 뇌졸중 이후 장애로 인해 일상생활로의 복귀에 어려움을 겪고 있다”며, “효과가 증명된 기존의 표준 치료법뿐만 아니라, 다양한 상황에서 최대한 많은 환자들이 가장 적절한 치료를 받을 수 있도록 연구를 지속하고 싶다”는 포부를 전했다/kty@heraldcorp.com