“캘리포니아 참사날, 텍사스 참극 애도”…트럼프, 트위터 복사해 붙였나?

[사진=AP/연합뉴스]

[헤럴드경제=이슈섹션] 도널드 트럼프 미국 대통령이 캘리포니아 초등학교 일대에서 무차별 총기 난사가 발생한 14일(현지시간) 트위터에 9일 전 일어났던 텍사스주 교회 총기 난사 참극을 애도하는 글을 올렸다.연합뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 아시아 순방을 마치고 돌아온 당일인 14일 밤 트위터에 “텍사스 서덜랜드 스프링스의 (사상자와) 주민들에게 신의 가호가 있기를. 연방수사국(FBI)과 사법경찰이 현장에 출동했다(May God be with the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI and Law Enforcement has arrived.)”는 글을 올렸다.지난 5일 텍사스 주 샌안토니오 인근 서덜랜드 스프링스의 한 교회에서 발생한 총기 참사를 거론하며 애도를 표시한 것이다. 공교롭게도 이날은 캘리포니아에서 총기 난사로 총격범을 포함해 5명이 사망하고 10명이 부상했다.트럼프 대통령은 텍사스 교회 총기 참사 당사 당시 비슷한 내용의 글(May God be w/the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan)을 트위터에 올렸었다. 다만 일본을 언급하는 문구만 빠졌다.현지 매체들에 따르면 트럼프 대통령의 14일 트윗은 밤 11시 34분에 게시됐다가 약 8시간 후에 삭제됐다.onlinenews@heraldcorp.com