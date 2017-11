[사진=Mnet]

[헤럴드경제=이슈섹션] 그룹 워너원이 컴백 심경을 밝혔다.13일 7시 Mnet과 tvN에서는 워너원의 컴백쇼 ‘컴백 워너원[낫띵 윗아웃 유](COMEBACK WANNAONE [Nothing Without You]’가 동시 생중계 됐다.이날 워너원은 새앨범 ‘1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU)’ 인트로 ‘Nothing Without You’로 오프닝을 열었다.이에 박지훈은 “너무 설레서 밥도 못먹었다”고 컴백 소감을 전했다. 김재환은 “우리에게 뜻깊은 앨범”이라며 애정을 드러냈다.이어 신곡 ‘뷰티풀’이 음원차트 1위를 차지한 것에 대해 옹성우는 “3개월차 신인인데 이렇게 과분한 사랑을 주셔서 감사하다”고 털어놨다. 또 멤버들은 감사의 의미로 큰절을 올리기도 했다.이날 오후 7시 기준 ‘뷰티풀’은 멜론을 비롯해 소리바다, 벅스 뮤직, 네이버뮤직, 올레 뮤직, 엠넷닷컴, 소리바다에서 모두 1위를 기록 중이다.