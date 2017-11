‘팬덤’이 키운 워너원 “우리의 성장은 팬 덕분”

[사진제공=연합뉴스]

[사진제공=연합뉴스]

[헤럴드경제=이슈섹션] 3개월 만에 새 앨범을 들고 돌아온 ‘워너원’이 팬들에게 감사의 마음을 전했다.13일 오후 컴백쇼를 앞두고 서울 용산구 용산CGV에서 워너원의 새 앨범 ‘1-1=0(Nothing without you)’ 발매기념 쇼케이스가 있었다. 검은색 슈트 차림의 워너원 11명 멤버들 모두 조금은 긴장한 모습으로 카메라 앞에 서서 특유의 인사로 새로운 시작을 알렸다.데뷔 3개월차 신인이지만 각종 가요 차트를 점령하며 가요계는 물론 광고계 슈퍼루키로 성장한 인기비결에 대해 멤버들은 한목소리로 ‘팬들의 사랑’이 있었기 때문이라고 말했다.이 자리에서 옹성우는 “점점 더 큰 사랑을 받고 있는 것에 감사하다”며 “연습생 신분에서 국민프로듀서님 덕분에 ‘하나’가 될 수 있었다. 컴백까지 할 수 있어 행복하다”고 말했으며, 강다니엘은 “해외공연을 많이 갔다. 더 열심히 해야겠다는 마음을 갖게 됐다”고 행복해했다.특히 이번 앨범에는 각 소속사에 흩어져 있던 11명 멤버들이 하나가 되는 과정을 그림으로 담아냈으며, ‘워너블(워너원의 팬층)’이 없으면 워너원도 없다는 메시지도 전하고 있다.황민현은 “그동안 받았던 많은 사랑을 이번 앨범을 통해 보답한다는 마음으로 임하려고 한다”고 새 앨범에 대해 의미를부여했다.또한 강다니엘은 “이전 앨범이 열정과 패기를 담았다면 이번에는 프리퀄이라는 콘셉트 외에도 계절감과 따라부르기 쉬운 대중적인 멜로디”라며 새 노래에 대한 애정을 드러냈다.이날 쇼케이스에 워너원은 앞으로의 계획에 대해 “앨범마다 성장하고 좋아지는 모습을 보여드리겠다. 이번 앨범에서는 겨울인 만큼 따뜻하게 마음을 녹여드릴 생각”이라면서 “더욱 정직한, 겸손한 워너원이 되겠다“고 각오를 전했다.한편, 워너원은 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 새 앨범 ‘1-1=0 (Nothing without you)’를 발매한다.또 오후 7시부터 1시간 동안 tvN과 M.net 단독 컴백쇼 ‘Nothing Without You’에서 라이브 무대를 펼칠 예정이다.