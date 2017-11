트럼프 “김정은과 친구되려 애써…언젠가 그렇게 될지도”

김정은 ‘작고 뚱뚱하다’ 모욕 안할것…시진핑, 대북제재 수위 높인다 해“[헤럴드경제]도널드 트럼프 미국 대통령이 12일 김정은 북한 노동당 위원장과 친구가 되기 위해 애쓰고 있다고 트위터에서 밝혔다.아시아를 순방 중인 트럼프 대통령은 이날 트위터에 “김정은은 왜 내게 ‘늙었다’고 모욕을 주는가. 나는 한번도 그를‘작고 뚱뚱하다’고 한 적이 없는데도. 그래 좋아. 나는 그와 친구가 되려고 무척 애쓰고 있으며, 언젠가 그렇게 될 것.(Why would Kim Jong-un insult me by calling me “old,” when I would NEVER call him “short and fat?” Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!)”이라고 썼다.지난 몇 달간 김정은과 ‘말폭탄’에 가까운 설전을 벌여온 트럼프 대통령의 이런 표현 변화가 주목된다.최근 한·중·일 정상을 잇따라 만난 트럼프 대통령은 또 중국이 대북제재 수위를 높일 것이라고 전했다.그는 ”시진핑 중국 국가주석이 대북 제재의 수위를 높이겠다고 말했다“며 ”그는 북한의 비핵화를 원한다고 했다. 진전을 이루고 있다“고 밝혔다./onlinenews@heraldcorp.com