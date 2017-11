[투자 관심주] ‘이마트, 삼성생명’ 종목에 관심 가져보자

유진투자증권은 이마트가 시장 전망치에 미치지 못한 3분기 실적을 발표한 것은 일회성 비용의 영향이었다.

주영훈 연구원은 "이마트는 3분기 영업이익이 1천827억원으로 작년 같은 분기보다 14.9% 감소, 시장 전망치(2천115억원)를 밑돌았다"며 "다만 중국 마트 5개점을 매각하는 과정에서 발생한 일회성 비용 110억원을 제외하면 실제 영업이익은 시장 전망치와 크게 차이 나지 않는다"고 분석했다.

주 연구원은 "오히려 중국 마트 매각이 가시화됐다는 점이 긍정적"이라며 "추석 실적이 4분기에 반영되고, 2018년에는 연결 자회사들의 영업적자가 축소돼 앞으로 충분히 실적 개선이 가능할 것"이라고 내다봤다.

주 연구원은 "영업이익이 감소했는데도 지배주주순이익은 코스트코 3개점 매각(2천550억원) 등으로 작년보다 156% 늘어났다"며 "4분기에는 매출액과 영업이익이 작년보다 각각 9.3%, 29.0% 증가할 것"이라고 예상했다.

미래에셋대우는 삼성생명이 금리 상승과 삼성전자 가치 개선 등으로 영업가치가 늘어날 것이라고 했다.

정길원 연구원은 "삼성생명의 올해 3분기 순이익은 작년 동기보다 34.1% 줄어든 3천202억원에 그쳤다"며 "이는 손해율 부진과 역마진 확대 때문"이라고 분석했다.

그는 그러나 "금리 상승과 배당금 증가로 투자이익률이 개선돼 영업가치가 늘어나고 삼성전자 지분가치도 동시에 증가하는 구간에 진입했다"고 설명했다.

<본 자료는 해당 업체에서 제공한 자료입니다.>

온라인뉴스팀/onlinenews@heraldcorp.com