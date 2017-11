[밴드스탁론] 2018년 지수 3000 갈 수 있다

금융투자업계에 따르면 2018년 증시전망을 내놓은 국내 증권사 가운데 케이프투자증권이 코스피 목표치로 3,050을 제시했고 대신증권과 키움증권, 신영증권이 3,000을 내놨다. 하나금융투자는 2,900을, 신한금융투자와 교보증권은 2,800을 코스피 최상단으로 제시했다.



이경민 대신증권 마켓전략실 팀장은 "글로벌 경기회복에 힘입은 수출 증가로 내년 한국 기업의 영업이익, 순이익은 물론 매출액도 뚜렷한 증가세를 나타낼 것"이라며 "코스피 지수는 내년 상반기에 3000포인트를 돌파, 고점을 형성할 가능성이 높다"고 내다봤다.



전문가들은 2018년 코스피 3000 시대를 열어젖힐 핵심 동력으로 기업 이익의 폭발적 성장을 지목했다. 홍춘욱 키움증권 투자전략팀장은 "역대 한국 증시는 코스피200 이익이 성장하는 시기에 외국인 매수가 큰 폭으로 유입되며 지수 상승이 나타났다"며 "내년에는 코스피200 영업이익이 200조원을 돌파, 코스피 지수가 3000 도전에 나설 것"이라고 분석했다.

※ 밴드스탁론 상담센터 : 1899-9044

▶ 바로가기



최근의 상승 장세에 편승하여 이러한 시기에 수익성을 살릴 수 있는 스탁론을 이용해 보는 것도 좋을 듯 하다. 주식투자자 누구나 편하고 부담 없이 이용 가능하도록 최저금리 상품 및 무이자 이벤트까지 하고 있다.



이런 상품을 활용하여 투자기회로 삼아 ‘밴드스탁론’을 이용하여 낮은 비용으로 자금을 빌려 수익성 높은 곳에 투자해 수익을 극대화하는 레버리지 효과 기회를 놓치지 말아야 한다.

※ 밴드스탁론 상담센터 : 1899-9044

최대 2개월까지 무이자 혜택을 누릴 수 있는 상품도 있기에 부담없이 대출금 이용도 가능하다. 또한 16곳 증권사와 제휴되어 있으며, 연 3%대 최저금리로 자기자본 400%까지 대출이 가능하다.

※ 밴드(BAND)스탁론

- 최대 2개월 무이자 적용

- 연 3%대 초 저금리

- 한 종목 100% 집중투자

- 증권사 매도없이 신용/미수 대환가능

- 마이너스 통장식 대출

* 방문 NO, 서류 NO, 대출금 신청 즉시 계좌입금 OK!

※ 최근 들어 문의가 많은 종목으로는 컴투스, 한국전자금융, 삼성바이오로직스, 체시스, 우리기술투자, 크라운해태홀딩스, 모다이노칩, 아모레G, 이월드, 우리이앤엘 등이 있다



▶ 밴드스탁론 카카오톡



<본 자료는 해당 업체에서 제공한 자료입니다.>

온라인뉴스팀/onlinenews@heraldcorp.com