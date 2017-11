모비, 모바일 기대작 '오버히트' 사전예약 쿠폰 추가

구글플레이 스토어 400만 다운로드의 사전예약 1위 어플리케이션 '모비'가 모바일게임 기대작 '오버히트'의 사전예약 쿠폰을 추가해 눈길을 끌고 있다.이번 '오버히트' 사전예약 쿠폰은 젬 100개로 구성돼 있으며, 별다른 미션 없이 발급 신청만 해도 100% 받을 수 있다. 자세한 내용은 '모비'를 통해 확인 가능하다.넥슨이 오는 28일(화) 정식 서비스를 시작할 예정인 '오버히트'는 수많은 영웅들을 수집 및 육성해 전투를 벌이는 모바일 멀티 히어로 RPG다. 언리얼 엔진4를 기반으로 최고 수준의 풀 3D 그래픽을 선보이고 있으며, 이를 바탕으로 120여 종의 매력적인 캐릭터를 그려내 수집욕을 자극한다. 해당 캐릭터들은 외형뿐 아니라 저마다 독특한 특성도 지니고 있어, 어떤 캐릭터로 파티를 구성하느냐에 따라 전략과 전술이 완전히 달라지기도 한다. 오픈 필드에서 펼쳐지는 '거점전'이 게임의 주요 콘텐츠로 꼽히며, 이 외에도 '결투장', '요일별 던전', '토벌전' 등의 재미 요소도 준비됐다.한편, '모비'는 '오버히트' 외에도 '루시드사가', '에픽: 운명의 여신', '스펠체이서', '로스트하바나 for Kakao', '테라M' 등 모바일 기대작의 사전예약 쿠폰과 '전함제국 for Kakao', '세인트세이야', '대항해의길', '붕괴3rd', '여명 for Kakao', '삼국지 레볼루션' 등 인기 게임의 무료 쿠폰을 제공하고 있다. 사전예약 어플 중 가장 많은 게임 쿠폰을 제공하며 회원 수, 일일 이용자 수에서 독보적인 1위를 달리고 있다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com