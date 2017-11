[투자전략] 경기 자신감 드러낸 美 … '2차 상승' 퍼즐 맞춰진 코스피

미국 중앙은행(Fed)이 경기에 대한 자신감을 드러내며 사실상 12월 금리인상을 시사했다. 주요 기업 실적 호조와 함께 글로벌 경기 회복에 대한 기대감이 높아지면서, 코스피지수가 '2차 상승'조건을 완성했다는 분석이 나왔다.

1일(현지시간) 미국 중앙은행(Fed)은 이틀간 통화정책회의인 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 개최한 뒤, 만장일치로 1.00~1.25%인 현 기준금리를 유지하기로 했다.

Fed는 미국 경제가 견고하다(solid)고 밝히며 12월 금리 인상 가능성을 고조시켰다. 성명을 통해 "허리케인이 경제활동에 영향을 줬지만 견고하게 개선되고 있으며 고용이 감소하기는 했으나 실업률은 하락했다"며 경기와 고용에 대한 자신감을 드러낸 것이다.

CME그룹이 제공하는 FedWatch에 따르면 12월 금리인상 가능성은 '98.2%'로 나타났다.

이러한 합리적인 투자를 요하는 시점에 개인투자자들의 관심을 받고 있는 ‘밴드(BAND)스탁론’이 인기다.

※ 밴드스탁론 상담센터 : 1899-9044

▶ 바로가기



또한 주식투자자 누구나 편하고 부담 없이 이용 가능하도록 최저금리 상품을 최대 2개월간 무이자로 이용이 가능하고, 투자자들과 언제나 함께 하겠다는 이념으로 상세하고 친절하게 무료 상담을 해드리고 있다.

이런 시기를 기회로 삼아 ‘밴드스탁론’을 이용하여 낮은 비용으로 자금을 빌려 수익성 높은 곳에 투자해 수익을 극대화하는 레버리지 효과 기회를 놓치지 말아야 한다.

※ 밴드스탁론 상담센터 : 1899-9044

최대 2개월까지 무이자 혜택을 누릴 수 있는 상품도 있기에 부담없이 대출금 이용도 가능하다. 또한 16곳 증권사와 제휴되어 있으며, 연 3%대 최저금리로 자기자본 400% 까지 대출이 가능하다.

※ 밴드(BAND)스탁론

- 연 3%대 초 저금리

- 한 종목 100% 집중투자

- 증권사 매도없이 신용/미수 대환가능

- 마이너스 통장식 대출

* 방문 NO, 서류 NO, 대출금 신청 즉시 계좌입금 OK!

※ 고객들 문의가 많은 종목으로는 덕양산업, 코리아오토글라스, 유니트론텍, 형지I&C, 에이치엘비, 브레인콘텐츠, 에스와이패널, 두산인프라코어, 시큐브, GS건설 등이 있다.



▶ 밴드스탁론 카카오톡



<본 자료는 해당 업체에서 제공한 자료입니다.>

온라인뉴스팀/onlinenews@heraldcorp.com