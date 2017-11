[밴드스탁론 특징주] KG이니시스 상대적 저평가

대신증권은 KG이니시스가 적자사업 정리를 통해 앞으로 재평가 받을 것이라고 했다.

박양주 연구원은 “기업가치 할인 요소로 작용했던 KG로시스 매각으로 본업인 전자지불결제(PG) 사업의 밸류에이션 재평가가 시작될 것으로 판단된다”고 했다.

박 연구원은 “국내 PG 업계에서 KG이니시스가 33%의 점유율을 차지하며 부동의 1위를 유지하고 있다”며 “PG 사업은 온라인 쇼핑 거래금액이 순증하고 있고, 2015년부터 시작된 간편결제서비스가 폭발적인 성장에 기여하고 있다”고 설명했다.

이어서 그는 “지난달 30일 KG이니시스는 택배사업을 영위하는 KG로지스 매각을 공시했다”며 “지금까지 KG이니시스의 연결 실적에 역효과를 가져온 적자 사업을 매각하며 앞으로 KG이니시스 주가 할인요인이 제거될 것으로 기대된다”고 전했다.

박 연구원은 “KG이니시스의 현재 주가는 2018년 기준 주가수익비율(PER)의 8.8배 수준인데 국내 3위 PG 업체인 NHN한국사이버결제의 주가가 PER 15.9배라는 점을 감안하면 추가 상승 여력이 매우 크다”고 강조했다.

온라인뉴스팀/onlinenews@heraldcorp.com