마사회, 朴정부 때 ‘삼성’이 장악…‘공공기관 사유화’ 의혹

-현명관 전 회장, 자문위원ㆍ용역 등 삼성에 몰아주기[헤럴드경제=최진성 기자] 한국마사회가 박근혜 전 대통령의 측근인 현명관 전 회장 시절 삼성그룹 출신 자문위원이 관여해온 업체에 일감을 몰아줬다는 의혹이 제기됐다. 현 전 회장은 삼성물산 회장을 지내기도 했다.7일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 김현권 더불어민주당 의원에 따르면 마사회는 삼성인력개발원 출신 A 씨와 2014년 3~12월 ‘마사회 교육체계 개선’에 대한 자문 계약을 맺고 894만원을 지급했다.마사회는 이듬해부터 A 씨가 사내이사로 있는 S업체와 집중적으로 용역 계약을 체결했다. 마사회는 ‘직원 교육 프로그램 설계 등 용역’(2015년 1~8월), ‘김현정 작가 작품 제작 의뢰’(2015년 7~10월), ‘심층인터뷰를 통한 임금피크제 직무개발 연구용역’(2015년 12월18~24일) 등으로 S업체에 1억원이 넘는 금액을 지불했다. S업체는 해당 용역과 관련 없는 업체라고 김 의원은 주장했다.마사회는 2014년 F&B 자문위원인 삼성 에버랜드본부장 출신 B 씨가 대표이사로 있는 G업체에도 3건의 용역을 몰아줬다. G업체는 ‘지정좌석실 간식서비스 운영관리 위탁 운영’(2014년 5월~2015년 5월), ‘카페테리아 운영관리’(2014년 10월~2015년 5월), ‘지정좌석실 배식서비스 운영관리’(2015년 6월~2016년 5월) 등으로 6억원이 넘는 용역비를 받았다. 김현권 의원은 “G업체와 맺은 계약 방식은 두 차례 유찰된 뒤 수의계약한 것”이라면서 “주도면밀한 계획에 의한 특혜가 이뤄진 것 아니냐”고 지적했다.김 의원은 삼성 출신 인사를 개방직으로 채용하면서 평가등급과 성과급을 몰아줬다는 의혹도 제기했다. 2015년 삼성물산 출신 C 씨를 ‘인사급여제도혁신TF’ 팀장으로 채용하면서 첫해 평가등급을 최고 수준인 S등급을 부여, 4180만원의 성과급을 지급했다. C 씨는 연봉 8369만원과 함께 총 1억2500여만원을 받았다. C 씨는 2016년 말까지 재직하면서 성과급만 7381만원을 받았다.마사회 IMC 팀장으로 채용된 제일기획 출신 D 씨도 입사 첫 해에 S등급을 받으면서 4180만원의 성과급을 받았다. 마사회에서 2015~2016년 개방형 직위로 채용된 사람 중 입사 첫해에 S등급을 받은 사람은 이들 2명이 유일하다.김현권 의원은 “마사회의 용역 계약과 개방직 인사에 대한 특혜 의혹이 제기되고 있다”면서 “낙하산 회장의 공공기관 사유화 적폐를 뿌리 뽑기 위해 철저한 조사가 필요하다”고 말했다.ipen@heraldcorp.com