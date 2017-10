[관심 이슈] 순환매 장세가 시작된 듯

국내 증시에서 순환매 장세가 시작됐다. 주도주(株)였던 정보기술(IT)주의 상승이 주춤해지고 은행, 화장품 등 그동안 소외됐던 업종들이 두각을 나타내고 있다. 순환매 장세에 들어선 만큼 상승 가능성이 높은 업종에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있다.



곽현수 신한금융투자 연구원은 "순환매 장세에서는 업종별로 돌아가면서 일정 기간 상승하기 때문에 투자 업종을 잘 고르는 것이 중요하다"며 "그동안 실적이 좋은데도 불구하고 주가가 따라가지 못했던 종목, 배당수익률 등이 좋은 안정적인 종목을 골라야 한다"고 강조했다.

주목해야 할 업종으로는 은행주와 화장품주 등 중국 관련주들이 꼽혔다. 주가 상승에 악영향을 미치던 규제 문제와 중국 사드(고고도미사일 방어 체계) 문제 등이 해소될 조짐을 보이기 때문이다.

<본 자료는 해당 업체에서 제공한 자료입니다.>

온라인뉴스팀/onlinenews@heraldcorp.com