대한영상의학회, ‘최대 학술축제’ KCR 2017 개최

[헤럴드경제=김태열 기자] 대한영상의학회 학술축제인 KCR(대한영상의학회 학술대회, 조직위원장 김승협 서울대병원 영상의학과 교수) 2017이 오는 10월 25일(수)~28일(토) 코엑스에서 개최된다.학회측은 “이번 KCR 2017에서 사전등록기준 총 32개국 2676명이 등록(국내 2404명, 국외 272명)하였으며, 현장 등록까지 3000명 이상이 참석할 것으로 예상된다”고 밝혔다. 특히 이런 높은 관심이 반영되어 총 34개국 801명이 1090편의 초록을 제출(국내 564명 717편, 국외 237명 373편/구연초록 574편, 전시초록 516편)하여 지난 KCR 2016보다 17편의 초록 제출 증가로 나타났다.이번 KCR 2017의 대표적인 프로그램으로는 25일(수) 오후 3시부터 6시까지 진행될 Pre-congress에는 ‘Big data and AI: radiology in the fourth industrial revolution’라는 주제로 4차 산업혁명의 변화 속에서 영상의학에 대한 미래가 어떻게 될지 고민하고 27일에는 최근 혈관질환의 새로운 분석법으로 떠오르고 있는 4D flow MRI 방법에 대한 세션과 지난 2016년에 이어 3D 프린팅에 대한 세션도 진행될 예정이다.또한 이번 KCR 2017에는 프랑스복부영상의학회(SIAD), 아시안오세아니안영상의학교육원(AOSOR), 싱가포르영상의학회(SRS), 국제암영상학회(ICIS)]을 비롯해 국내 2곳(대한방사선종양학회, 대한의학영상정보학회)들과 조인트 심포지엄을 퉁해 국제적인 역량 강화 및 다학제적인 최신지견도 넓혀간다는 계획이다.KCR 2017 김승협 조직위원장은 “KCR 2017에서 영상의학의 최신지견에 대한 학술적인 공유와 함께 모두가 하나되는 장이 될 수 있기를 기대한다”고 밝혔다./kty@heraldcorp.com