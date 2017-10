에픽하이 정규 9집 카운팅 (사진출처= YG엔터테인먼트)

[헤럴드경제=이슈섹션] YG엔터테인먼트가 23일 공식 블로그을 통해 에픽하이 정규 9집 ‘WE’VE DONE SOMETHING WONDERFUL’ 으로 컴백이 임박했음을 공지했다.에픽하이의 이번 앨범은 2014년 ‘신발장’ 이후 3년 만에 신곡 발표라는 점에서 높은 완성도를 기대하게 한다.이번 앨범에는 타이틀곡 ‘빈차’, ‘연애소설’을 비롯, ‘난 사람이 제일 무서워’, ‘노땡큐’, ‘HERE COME THE REGRETS’, ‘상실의 순기능’, ‘BLEED’, ‘TAPE 2002年 7月 28日’, ‘어른 즈음에’, ‘개화(開花)’, ‘문배동 단골집’ 총 11곡이 수록됐다.아이유, 오혁, 크러쉬, 악동뮤지션 수현, 넬 김종완, 등 유명 뮤지션들의 피처링으로 벌써부터 뜨거운 기대를 모으고 있다.한편 에픽하이는 오늘 오후 6시 정규 9집 발표에 이어 11월 3일과 4일 양일간 단독 콘서트를 통해 팬들과 만날 예정이다.onlinenews@heraldcorp.com