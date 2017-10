모비, '구름과바람' 업데이트 기념 스페셜 쿠폰 추가

사전예약 어플리케이션 '모비'가 인기 모바일게임 '구름과바람'의 업데이트를 기념해 특별한 혜택을 제공하는 스페셜 쿠폰을 추가했다.금번 '구름과바람' 스페셜 쿠폰은 운명카드 5장, 100만 골드, 영혼석 상자, 전설카드 패키지 3개 등 5만 원 상당의 혜택으로 구성돼 있으며, '1일 출석체크', '게임 5분 플레이' 등 2단계 미션 수행 시 100% 받을 수 있다. 자세한 내용은 '모비'를 통해 확인할 수 있다.아이글라스(대표 반승재)에서 서비스 중인 '구름과바람'은 전설 속 마왕의 부활을 저지하기 위해 네 개 지역이 연합해 만든 길드 '아인크라드'의 여정을 그린 액션 RPG다. 화면을 압도하는 화려한 스킬 효과로 타격감을 극대화했으며, 특유의 '구르기' 액션을 통해 컨트롤의 재미를 느낄 수 있다. 지난 19일(목) 길드쟁탈전, 최고레벨상향, 신규스테이지, 신규무기, 특성, 소환수 등을 추가하는 대규모 업데이트를 진행했다. 다양한 콘텐츠 생성으로 즐길 거리가 늘어난 가운데, 게임 내 이를 기념하는 8종의 이벤트를 개최해 유저들에게 좋은 반응을 얻고 있다.한편, '모비'는 '구름과바람' 외에도 '다인(THINE)', '괴물의 숲', 대항해의길', '붕괴3rd', '주선 for Kakao', '파이널 판타지 어웨이크닝', '여명 for Kakao', '붐버스타 for Kakao', '더뮤지션', '삼국지 레볼루션' 등의 인기 게임 쿠폰과 '세인트세이야', '쿵푸올스타', '막아라삼꾹지', '탱크 커맨더즈 for Kakao', '열혈강호 for Kakao', '테라M', '원더보드' 등 모바일 기대작의 사전예약 쿠폰을 제공하고 있다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com