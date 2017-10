사전예약 어플 모비, '다인(THINE)' 스페셜 쿠폰 공개

구글플레이 스토어 400만 다운로드의 사전예약 1위 어플리케이션 '모비'가 신작 모바일게임 '다인(THINE)'의 스페셜 쿠폰을 지급한다.이번 '다인(THINE)' 스페셜 쿠폰은 스위티 1개, 니스 포도주 3개로 구성돼 있으며, '모비'에서 3단계 미션 수행 시 100% 수령 가능하다. 자세한 내용은 '모비'를 통해 확인할 수 있다.넥스트무브에서 서비스 중인 '다인(THINE)'은 혼돈과 질서의 대결을 그리고 있는 모바일 MMORPG다. 게임에는 '암살자', '소환사', '마법사', '용전사' 등 개성 넘치는 4가지 직업이 존재한다. 유저는 자신의 성향에 맞는 직업을 골라 PVP나 PVE를 즐길 수 있으며, 특히 타 유저와 '딜러', '탱커', '힐러' 등 역할 세분화, '협력 플레이'를 통한 체계적인 전투의 재미를 느낄 수 있다. 지난 19일(목) 정식 출시됐으며, 구글플레이 스토어와 애플 앱스토어, 원스토어를 통해 다운로드할 수 있다.한편, '모비'는 '다인' 외에도 '괴물의 숲', 대항해의길', '붕괴3rd', '주선 for Kakao', '파이널 판타지 어웨이크닝', '여명 for Kakao', '붐버스타 for Kakao', '더뮤지션', '삼국지 레볼루션' 등의 인기 게임 쿠폰과 '세인트세이야', '쿵푸올스타', '막아라삼꾹지', '탱크 커맨더즈 for Kakao', '열혈강호 for Kakao', '테라M' 등 다양한 모바일게임의 사전예약 쿠폰을 제공하고 있다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com