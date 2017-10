동부라이텍(045890), 조회공시요구 (Dongbu Lightec Canada Inc. 지분매각 추진에 대한 답변)



예전 2016년 12월16일에 조회공시요구가 있었던 Dongbu Lightec Canada Inc. 지분매각 추진에 대한 답변 에 대한 답변이 2017년 10월19일에 공시되었다. 답변공시에서 나타난 주요내용은 다음과 같다.



당사는 현재 캐나다합작법인(Dongbu Lightec Canada Inc.)의 지분매각을 검토중에 있으나 구체적인 내용에 대해 금일까지 진행된 사항은 없습니다.



추후 진행사항이 있을 경우 또는 3개월 이내에 재공시 하겠습니다.



(공시책임자) 고 영 창



※이 내용은 거래소의 조회요구 (2016년 12월 16일 13:52)에 따른 재공시 사항임



[관련공시]



2016.12.16 조회공시요구(풍문또는보도)(Dongbu Lightec Canada Inc. 지분매각 추진설)



2016.12.19 조회공시요구(풍문또는보도)에 대한 답변 (미확정)



2017.01.19 조회공시요구(풍문또는보도)에 대한 답변 (미확정)





