[관심 종목] 거래소 "셀트리온, 18일 공매도 금지…주식선물거래 사상 최대치"

한국거래소는 지난 18일 셀트리온에 대해 공매도 금지 조치를 시행한 결과, 주식선물거래가 사상 최대치를 기록했다고 19일 밝혔다.

거래소는 셀트리온에 대해 18일 공매도 과열종목으로 지정해 1일간 공매도 금지 조치했다.

그 결과 셀트리온 주식선물거래가 사상 최대치(4841억원)를 기록했으며, 이에 따른 시장조성자 등의 헤지 거래 또한 최대치를 기록했다.

다만, 주식선물 시장조성자 및 상장지수펀드(ETF) 유동성공급자의 헤지 공매도는 예외적으로 거래할 수 있게 했다.

거래소 측은 "주식선물 및 ETF의 원활한 거래를 위해서 시장조성자 및 유동성공급자를 통해 유동성을 공급하고 있으며, 이 경우 특정종목이 공매도과열종목으로 지정되어 공매도 금지 시에도 선물 및 ETF 포지션 위험관리를 위한 공매도거래는 예외적으로 허용하고 있다"고 설명했다.

온라인뉴스팀/onlinenews@heraldcorp.com