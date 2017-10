‘바다, 경제가 되다’ 2017 세계해양포럼 부산서 팡파르

18일부터 20일까지 부산 해운대서 개최

4차 산업혁명 ‘해양’을 통한 미래전략 모색



[헤럴드경제(부산)=윤정희 기자] 국내 최대 해양전문 콘퍼런스인 세계해양포럼이 18일 부산에서 시작됐다.



‘바다, 경제가 되다(The Ocean, The Economy)’라는 주제로 열리는 올해 포럼은 3일간 웨스틴 조선호텔 부산에서 개최된다. 포럼에서는 급변하는 해양환경 패러다임에 맞춰 새로운 해양가치 창출을 위한 미래전략을 모색하고, 새로운 비즈니스 플랫폼을 만들기 위한 교류의 장이 확대될 것으로 보인다.



총 3일간 진행되는 이번 행사에서는 해양과학기술, 세계 수산이 가는 길, 해운산업과 미래 물류기술, 해안도시 생존전략의 해양 전반을 아우르는 4개의 정규세션과 오션 저널리즘, 해외 투자 비즈니스 미팅의 2개의 특별세션이 진행된다.



올해 포럼은 세계적인 연사군으로 국내외 해양산업 관계자 및 참가자의 많은 관심을 끌 것으로 기대된다. 기조연사로는 아디다스와 함께 해양 플라스틱 폐기물을 소재로 운동화를 비롯한 다양한 패션 아이템을 만드는 프로젝트를 통해 세계적으로 알려진 팔리포더오션즈(Parley for the Oceans)의 창립자인 사이릴 거쉬(Cyrill Gutsch)가 참여해 ‘새로운 가치 창출 : 바다를 살리는 해양 환경 비즈니스’를 주제로 강연을 선보인다.



또한 ‘2017 제3회 글로벌 해양인재포럼’, ‘제2회 해양 스타트업 대회’, ‘런포더오션(Run for the Oceans)’이 특별 프로그램으로 연계 개최된다.



글로벌 해양인재포럼에서는 전국 해양 전공 국내외 우수 인재 150여명을 선발해 글로벌 해양리더 토크쇼, 100인의 멘토&멘티 오찬 및 라운드테이블, 해양 레저체험 투어 등을 진행한다.



올해 2회째 개최되는 해양 스타트업 대회에서는 해운, 조선, 물류, 수산, 항만 등 해양 전 분야에 대한 창의적이고 새로운 아이디어를 가진 스타트업 지원자들이 참여해 경합을 펼친다.



19일에는 글로벌 브랜드인 아디다스와 팔리포더오션즈가 함께하는 ‘런포더오션’이 열린다. 런포더오션은 지속가능한 해양산업 발전을 위해 해양환경 보호를 독려하는 메시지런으로서, 해양분야를 대표하는 참가자들이 모여 해운대 해변 및 동백공원 일대의 3km구간을 달리게 된다. 이 자리에는 기조연사인 사이릴 거쉬와 가수 ‘션’이 함께하여 행사에 활력을 더할 예정이다.



세계해양포럼은 그동안 해양수산분야 세계적인 석학들과 국내외 최고 전문가, 기업인들이 모여 세계 해양의 동향과 이슈를 심도있게 분석하고, 비전과 대안을 모색하는 세계적인 토론의 장으로 발전해 왔다. 인류의 미래 먹거리 창고이자, 블루오션인 해양산업의 가치 극대화 방안을 모색하는 이번 세계해양포럼에는 1800여명의 산ㆍ학ㆍ연 관계자들이 참석한다.



cgnhee@heraldcorp.com