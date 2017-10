KT, ‘퀄컴 4Gㆍ5G 서밋’ 참여…“더욱 현실로 다가온 5G”

[헤럴드경제=박세정 기자] KT는 16~18일 홍콩 케리호텔에서 열리는 ‘퀄컴 4세대(4G)ㆍ5G 서밋’에 참여해 5G 상용화 방안과 생태계 확장계획에 대해 논의했다고 17일 밝혔다.‘퀄컴 4Gㆍ5G 서밋’은 통신 장비, 단말 부품 제조사 등 무선통신 분야의 업체들이 참여해 통신산업의 향후 발전 방향과 최신 기술 동향 등에 대해 발표하고 토론하는 행사다.KT는 행사 2일차인 17일 기조연설에서 ‘더욱 현실로 다가온 5G(KT-Closer than ever before to bring 5G into reality)’라는 주제로 5G의 필요성과 5G로 변화될 통신산업에 대해 발표했다.이 자리에서 KT는 “자율주행, 커넥티드 카, 원격진료 등 무선통신에 기반한 다양한 신규 서비스의 요구사항을 만족하기 위해서는 초고속, 초연결, 초저지연의 특징을 갖는 5G가 필수적”이라며 “5G가 가져올 혁명적인 발전을 앞당기기 위해서는 생태계의 조기 정착이 반드시 필요하다”고 강조했다.이와 함께 2018년 평창에서 선보일 5G 기술과 서비스에 대해 소개하고 세계 최초 5G 시범 서비스를 기반으로 2019년 5G 상용화를 실현하겠다는 계획을 밝혔다.기조연설자로 참석한 이용규 KT 네트워크전략담당 상무는 “4차 산업혁명의 핵심 기반으로 5G의 역할을 강조했다”며 “ICT 분야에서 대한민국이 다시 한 번 도약하기 위해서는 5G 기술의 선도가 반드시 필요하고 이를 위해 KT가 앞장서겠다”고 밝혔다.sjpark@heraldcorp.com