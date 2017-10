KEB하나은행, PBI 선정 ‘글로벌 자산관리 최우수 PB은행상’ 수상

KEB하나은행은 지난 13일(현지시간) 싱가포르 플러톤호텔에서 개최된 영국 금융전문지 PBI(Private Banker International)의 ‘제27회 Global Wealth Summit and Awards 2017’에서 올해 ‘글로벌 자산관리서비스 최우수 PB은행상(Outstanding Wealth Management Service for the Affluent)’을 수상했다. KEB하나은행 서압구정 골드클럽 박승주 센터장(사진 오른쪽)이 올리버 윌리암스 PBI 웰스 인사이트 대표로부터 상을 수상하고 기념촬영을 하고 있다. [사진제공=KEB하나은행]

[헤럴드경제=강승연 기자]KEB하나은행(은행장 함영주)이 영국 금융전문지 PBI로부터 ‘2017 글로벌 자산관리서비스 최우수 PB은행’으로 선정됐다고 16일 밝혔다.KEB하나은행은 지난 13일(현지시간) 싱가포르 플러톤호텔에서 개최된 PBI의 ‘제27회 글로벌 웰스 서밋 앤 어워즈 2017’에서 올해 ‘글로벌 자산관리서비스 최우수 PB은행상(Outstanding Wealth Management Service for the Affluent)’을 수상했다.아울러 ‘M&A를 통한 성장전략 보유 우수 PB은행상(Outstanding Private Bank for Growth Strategy - M&A)’과 ‘혁신적 비즈니스 모델 우수상(Most Innovative Business Model)’을 수상했다.이로써 KEB하나은행은 2012년 국내 최초로 ‘동아시아 최우수 PB은행상’을 수상한 이후 6년 연속 ‘혁신적 비즈니스 모델 최우수 PB은행’ 및 ‘기술주도 WM서비스 제공 우수 PB은행’ 등 다양한 부문에 선정되는 기록을 세웠다.특히 올해 KEB하나은행은 세무, 상속, 부동산 등 종합 자산관리 서비스를 맞춤형으로 제공하는 등 PB시장을 선도하고 있는 점과 빠르게 변하는 디지털 기반의 금융 환경에 발맞춰 인공지능 로보어드바이저 서비스를 출시하는 등 변화를 선도하는 점을 높이 평가 받았다.KEB하나은행 WM사업단 김성엽 본부장은 “손님을 최우선으로 하는 글로벌 자산관리 명가로서 PB역량 강화를 지속적으로 추진 중이다”며 “해외 네트워크를 활용한 글로벌 역량, 외국환 시너지를 융합하여 앞으로 더 많은 혜택과 양질의 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.