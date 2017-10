사전예약 어플, 스탬프 이벤트에 상품권 100만 원권 지급

사전예약 어플리케이션 '모비'는 총 200만 원 상당의 혜택을 제공하는 스탬프 이벤트를 진행한다고 금일(12일) 밝혔다.이번 이벤트 상품으로 '백화점 상품권 100만 원권', '구글 기프트카드 1만 5천 원권', '문화상품권 1만 원권', '문화상품권 5천 원권' 등이 구성됐다. 참여를 원하는 유저는 출석 체크, 사전예약 참여, 사전예약 게임 다운로드를 통해 획득할 수 있는 스탬프를 모아 어플 내 이벤트 페이지에서 자신이 원하는 상품에 응모하면 된다. 모든 상품에 중복 응모 가능하며, 응모 횟수와 사전예약 게임 다운로드 횟수가 많을수록 당첨 확률이 올라간다.본 이벤트는 오는 11월 12일까지 진행되며, 당첨자는 내달 13일 중으로 공지사항을 통해 발표될 예정이다. 아울러 보너스 이벤트로 '모비' 공식 페이스북에 게재된 스탬프 이벤트 게시글에 좋아요를 누르고 공유하기까지 완료한 유저를 대상으로 추첨을 통해 30명에게 '문화상품권 5,000원'을 각각 지급한다.한편, '모비'는 '뉴월드', '대항해의길', '탱크 커맨더즈 for Kakao', '열혈강호 for Kakao', '주선 for Kakao', '테라M', '붕괴3rd' 등 모바일 기대작의 사전예약 쿠폰과 '파이널 판타지 어웨이크닝', '여명 for Kakao', '붐버스타 for Kakao', '킹스맨: 골든서클', '더뮤지션', '삼국지 레볼루션' 등 인기 게임의 무료 쿠폰을 제공하고 있다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com