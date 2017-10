세정과미래, 온라인 스몰 브랜드 ‘ㅋㅋㅋ(크크크)’ 론칭

[헤럴드경제=장연주 기자] 세정과미래(대표 박이라)는 유스(YOUTH)세대를 겨냥한 온라인 스몰 브랜드 ‘ㅋㅋㅋ(크크크)’를 새롭게 론칭한다고 12일 밝혔다.유스 세대는 있어 보이는 것보다 실속 있는 것, 비슷하게 보이는 것보다 개성을 중시한다. 또 트렌드에 민감하고 기술친화적이어서 활발한 소셜 네트워킹을 가지고 있기도 하다.브랜드 네임인 ‘ㅋㅋㅋ(크크크)’의 의미는 ‘Fun Follows Function : 재미는 기능을 따른다’의 약자인 ‘FFF’의 이미지를 반전시켜 형상화한 것이다. 젊은 세대가 모바일과 SNS상에서 주로 사용하는 단어인 ‘ㅋㅋㅋ’를 의미한다. ‘ㅋㅋㅋ’의 어원은 채팅 용어로 “크크크” 웃는 모습을 표현한 단어다.세정과미래는 ‘ㅋㅋㅋ(크크크)’의 친근하고 유머러스한 브랜드 네임답게 일상에 즐거움을 더해 요즘 트렌드인 스트릿한 감성의 유스 컬쳐(youth culture) 스타일을 선보일 예정이다.첫 컬렉션은 다양한 컬러웨이가 포인트인 오버핏의 맨투맨, 후드티셔츠, 트레이닝 세트 등 총 18가지 스타일의 제품으로 구성됐다. 여기에 후드 스트링을 쉽게 바꿀 수 있는 팁, 야간 활동의 안전을 위한 3M 재귀반사 아트웍 등 재미있는 요소가 돋보이는 실용적인 아이디어까지 더해졌다.‘ㅋㅋㅋ(크크크)’는 ‘MADE IN SEOUL–메이드 인 서울’이라는 테마를 캐치프레이즈로 차별화된 좋은 품질을 핵심 스토리로 내세운다. ‘MADE IN SEOUL’은 세계적으로 트렌디한 도시로 떠오른 ‘서울(SEOUL)’이 주는 감각적 도시의 이미지를 활용한 마케팅으로 품질을 최우선으로 하는 오랜 협력사와의 상생 프로젝트다. 원단 및 봉제, 완성 등 제품 제작의 모든 과정이 서울에서 이루어진다. ‘ㅋㅋㅋ(크크크)‘는 이 프로젝트를 통해 좋은 품질의 제품을 일상에서 즐길 수 있도록 하고자 하는 제품 철학을 담아냈다.한편 온라인 스몰 브랜드 ‘ㅋㅋㅋ(크크크)’는 오는 17일 O2O 라이프스타일 쇼핑몰 ‘더훅(www.thehook.co.kr )을 통해 최초 공개된다. 추후 ‘무신사’ 등의 온라인 편집숍 및 오프라인 편집숍에도 입점해 선보일 계획이다.yeonjoo7@heraldcorp.com