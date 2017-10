[밴드스탁론] 비트코인 폭등 VS 폭락 당신의 생각은?

국제통화기금(IMF) 수석 이코노미스트를 지낸 케네스 로고프 하버드대 교수가 정부의 규제 압박에 비트코인 가격이 폭락할 것이라고 비관했다.

그는 “장기적으로 (블록체인)기술은 번성하겠지만 비트코인 가격은 폭락할 것이라는 게 내 최선의 추론”이라고 말했다.

로고프 교수는 각국 정부가 점점 더 가상 화페 규제의 고삐를 죄고 있기 때문에 결국 가상 화폐에 대한 투기가 줄어 이 같은 가격이 지속될 수 없을 것이라고 주장했다.

게다가 중앙은행들이 앞으로 독자적인 디지털 화폐를 만들고 자신들에게 유리하게 규제를 이용할 수 있다고 로고프 교수는 지적했다.

반면 2013년부터 가상화폐에 투자해왔던 월가의 헤지펀드 노보그라츠는 비트코인 가격이 앞으로 6~10개월 안에 1만달러를 넘길 것이라고 전망했다. 비트코인에 대한 투자자들의 관심이 늘어나며 투자금이 유입돼 가격을 끌어올릴 것이라는 것이다.

앞서 2013년 당시 포트리스 CIO였던 노보그라츠는 일찌감치 비트코인의 잠재성을 알아보고 “비트코인을 통한 거래가 점점 더 늘어날 것”이라고 전망한 바 있다. 당시 그는 자신이 개인적으로 비트코인에 투자하고 있다는 사실도 함께 밝혔다.

※ 밴드스탁론 상담센터 : 1899-9044

▶ 바로가기



비트코인과는 별개로 최근 추석연휴 기간 이후의 상승 장세에 편승하여 이러한 시기에 수익성을 살릴 수 있는 스탁론을 이용해 보는 것도 좋을 듯 하다. 주식투자자 누구나 편하고 부담 없이 이용 가능하도록 최저금리 상품 및 무이자 이벤트까지 하고 있다.



이런 상품을 활용하여 투자기회로 삼아 ‘밴드스탁론’을 이용하여 낮은 비용으로 자금을 빌려 수익성 높은 곳에 투자해 수익을 극대화하는 레버리지 효과 기회를 놓치지 말아야 한다.

※ 밴드스탁론 상담센터 : 1899-9044

최대 2개월까지 무이자 혜택을 누릴 수 있는 상품도 있기에 부담없이 대출금 이용도 가능하다. 또한 16곳 증권사와 제휴되어 있으며, 연 3%대 최저금리로 자기자본 400%까지 대출이 가능하다.

※ 밴드(BAND)스탁론

- 최대 2개월 무이자 적용

- 연 3%대 초 저금리

- 한 종목 100% 집중투자

- 증권사 매도없이 신용/미수 대환가능

- 마이너스 통장식 대출

* 방문 NO, 서류 NO, 대출금 신청 즉시 계좌입금 OK!

※ 최근 들어 문의가 많은 종목으로는 스포츠서울, 대봉엘에스, 웅진에너지, YTN, 크라운제과, 이노와이어리스, 녹십자, 금호타이어, 로스웰, 보령메디앙스 등이 있다



▶ 밴드스탁론 카카오톡



<본 자료는 해당 업체에서 제공한 자료입니다.>

온라인뉴스팀/onlinenews@heraldcorp.com