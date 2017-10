추석 명절영화로 떠오른 ‘이웃집 스파이’

[헤럴드경제]영화 ‘이웃집 스파이’(Keeping Up with the Joneses, 2016)가 5일 포털사이트 실시간 검색어 순위에 오르며 추석 명절 영화로 급부상하고 있다.‘이웃집 스파이’는 심리분석가인 제프(자흐 칼리피아나키스)가 이웃집 존슨 부부가 이사를 오면서 겪게 되는 스토리를 유쾌하게 풀어낸 영화다.존 햄(팀 역), 아일라 피셔(카렌 역), 갤 가돗(나탈리 역) 등이 주연을 맡았다.영화 ‘원더우먼’으로 매력을 뽐낸 갤 가돗의 전작이다.존 햄은 애니메이션 ‘미니언즈’의 허브 오버킬 목소리를 맡기도 했다. 그렉 모톨라 감독 작품.