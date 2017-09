[투자전략] 게임주 엔씨소프트, 태양광 OCI 실적 개선된다

엔씨소프트가 장기간 연휴에 따른 수혜가 예상된다는 증권가 분석이 나왔다.



엔씨소프트는 열흘 간 이어지는 추석 연휴에 따라 게임 이용량이 늘어날 것으로 예상되고 있다.

미래에셋대우는 "실제로 2014~2016년 각 추석 연휴 기간 동안 PC방 기준 엔씨소프트의 주요 온라인 게임 사용량은 10% 이상 늘어나는 경향이 있었다"고 설명했다.



대형 모바일 게임 신작들의 출시가 11월 이후로 예정돼 있어, 리니지 M의 독주 체제는 당분간 이어질 것이라는 분석도 내놨다.



SK증권은 OCI에 대해 3분기 영업이익이 화학제품 시황의 견조한 흐름으로 시장 기대치를 웃돌 전망이라고 발표했다. SK증권에 따르면 OCI의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 724억원 늘어날 것으로 추정한다.



SK증권은 “폴리실리콘은 통상적인 여름 비수기임에도 2분기말 kg당 13.9달러에서 지난 20일 기준으로 Kg당 16.7달러로 반등했다”며 “보호무역 이슈가 커지기 전에 재고를 확보하기 위한 움직임이 컸던 게 주요요인”이라고 설명했다. 또한 “ 중장기적으로는 글로벌 폴리실리콘 수급이 개선 흐름을 보이고 있고 말레이시아 설비까지 인수해 외형확대에 성공했기에 주가 측면에서는 기대요인이 남아있다”며 “TDI 와 벤젠도 모두 좋은 시황을 유지하고 있다”고 덧붙였다.



온라인뉴스팀/onlinenews@heraldcorp.com