[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]수원대(총장 이인수) 행정학과 김정인 교수가 연구 업적을 인정받아 세계 3대 인명사전 중 하나인 ‘마르퀴즈 후즈 후 인더 월드(Marquis Who’s Who in the World)’ 2018년판에 등재됐다.



마르퀴즈 후즈 후는 미국 인명연구소(ABI), 국제 인명센터(IBC)와 함께 세계 3대 인명사전 중의 하나로서 매년 과학자와 의학자, 발명가, 작가 등 각 분야의 우수한 업적을 이룬 인물들을 선발한다.



