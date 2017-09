모비, '레이드(RAID)' 사전예약 쿠폰 화제

구글플레이 스토어 400만 다운로드의 사전예약 1위 어플리케이션 '모비'가 출시를 앞둔 모바일게임 기대작 '레이드(RAID)'의 사전예약 쿠폰을 공개해 화제가 되고 있다.금번 '레이드(RAID)' 사전예약 쿠폰은 귀속 루비 500개, 영수의 피 99개, 영수의 깃털 99개로 구성돼 있으며, 별다른 미션 없이 발급 신청만 해도 100% 받을 수 있다. 자세한 내용은 '모비'를 통해 확인할 수 있다.골드퍼시픽에서 서비스하는 '레이드(RAID)'는 흥미진진한 판타지 세계관을 배경으로 마법사, 무희, 전사 등 개성 있는 캐릭터를 육성해 전투를 벌이는 모바일 MMORPG다. 100레벨 달성 후 2차 속성 강화인 '돌파'를 통해 더 높은 단계로 성장할 수 있고 MMORPG의 꽃이라 할 수 있는 '협동과 경쟁'의 재미를 느낄 수 있는 PVP와 네임드 시스템을 갖추었다. 정식 출시에 앞서 지난 21일부터 사전예약을 진행 중이다.한편, 모비는 '레이드(RAID)' 외에도 '열혈강호 for Kakao', '주선 for Kakao', '파이널 판타지 어웨이크닝', '던전 나이츠', '기동전사 건담 리얼전선', '테라M', '붕괴3rd' 등 모바일 기대작의 사전예약 쿠폰과 '킹스맨: 골든서클', '더뮤지션', '어둠의 군주', '삼국지 레볼루션', '킹스레이드', '누구를 위한 알케미스트', '권력: THE RULERS' 등 인기 게임의 무료 쿠폰을 제공하고 있다. 사전예약 어플 중 가장 많은 게임 쿠폰을 제공하며 회원 수, 일일 이용자 수에서 독보적인 1위를 달리고 있다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com