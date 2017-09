캔커피시장 최강자 ‘나야 나’

[헤럴드경제=최원혁 기자] 대표 커피 전문기업 동서식품은 프리미엄 캔커피 맥심 티오피(Maxim T.O.P)로 RTD 시장(Ready to Drink)을 적극 공략하고 있다.맥심 티오피는 소비자들에게 최고의 커피를 선사하겠다는 동서식품의 열정과 50년 커피 제조 노하우가 그대로 담긴 제품으로, 2008년 출시 이후 국내 프리미엄 커피음료 시장에 돌풍을 일으키며 20~30대 젊은층의 입맛을 사로잡고 있다.‘맥심 티오피’의 가장 큰 성공 비결은 최고급 아라비카 원두를 사용해 고품격 커피음료를 탄생시켰다는 점에 있다. 2000년대 고급 커피숍의 정통 에스프레소 커피를 선호하는 젊은 층의 소비자가 점차 증가함에 따라 동서식품은 에스프레소 본연의 맛과 향을 그대로 보존하는 정통 에스프레소 커피 음료를 개발했다. 동서식품은 자체 개발한 에스프레소 추출 방식을 적용해 커피 본연의 맛과 향이 그대로 보존되는 ‘맥심 티오피’를 탄생시켰다. 여기에 맥심 티오피는 콜롬비아, 케냐, 브라질 등 해발 1000m 이상의 고지에서 재배한 최고급 아라비카 원두만을 사용했다. 아라비카 원두는 고산지대에서 주로 재배되기 때문에 키우기도 어렵고 손도 많이 가지만 그 깔끔한 맛과 풍부한 향 때문에 고급 원두커피에 주로 사용된다. 특히 다른 원두에 비해 단맛, 신맛, 감칠맛, 향이 뛰어나 부드러운 커피를 즐기는 한국 소비자들에게 사랑 받는 원두다.맥심 티오피는 소비자들의 보다 풍요로운 ‘커피 라이프’를 위해 맥심 티오피만의 커피 본연의 맛과 향을 살린 다양한 형태의 신제품을 지속적으로 선보이고 있다. 지난 5월 출시된 ‘맥심 티오피 심플리 스무스’는 미디엄 로스팅한 콜롬비아 블렌딩 원두를 사용해 제품명처럼 부드럽고 깔끔한 느낌을 강조한 커피음료다. 7월에는 본격적인 여름 시즌을 맞이해 ‘맥심 티오피 컵커피’ 3종을 출시했다. ‘볼드 에스프레소 라떼’, ‘트루 에스프레소 블랙’, ‘마일드 에스프레소 라떼’ 등 각 제품별 최적의 맛을 구현하기 위해 원두 블렌딩과 로스팅을 달리한 점이 특징이다.이와함께 맥심 티오피는 ‘열정의 에스프레소’라는 브랜드 콘셉트에 걸맞은 캠페인도 함께 전개하고 있다.이달초부터 전개한 ‘티오피 투고 크루(T.O.P to go crew)’ 캠페인은 바쁘고 힘든 일상 속에서도 열정을 갖고 그들만의 삶을 즐기는 ‘크루(Crew)’의 삶을 조명하는 동시에, 다른 평범한 일반인들의 열정 넘치는 삶을 응원하고 지원하기 위해 기획됐다. 크루는 공통의 목적을 위해 열정을 함께 나누고 즐기는 사람들의 그룹을 뜻하는 용어로 최근 2030 젊은 직장인을 중심으로 점차 확산되고 있는 문화이기도 하다.옥지성 동서식품 마케팅 매니저는 “동서식품의 커피 기술력과 노하우가 집약된 맥심 티오피와 함께라면 커피전문점에 비교해도 손색없는 에스프레소 원두커피를 언제 어디서나 맛있게 즐길 수 있다”며 “앞으로도 소비자들의 다양한 취향과 니즈를 적극 반영한 제품 개발을 통해 소비자들에게 더욱 맛있는 커피를 선보일 수 있도록 노력할 것”이라고 했다.choigo@heraldcorp.com