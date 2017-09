[밴드스탁론] 지수상으론 매수해도 좋지만 시점은 연휴 이후로 미루라

북한을 둘러싼 우려가 커지며 위험자산인 증시에 대한 투자 심리가 약화됐다. 북한은 도널드 트럼프 미국 대통령의 '완전 파괴' 발언에 반발해 태평양 해상의 '수소탄 시험' 가능성을 제기했다. 이에 도널드 트럼프 미국 대통령은 김 위원장을 '미치광이'(mad man)라며 강도 높게 비판하며 "그는 전례 없는 시험대에 오르게 될 것"이라고 맞섰다.

키움증권은 "미 증시는 북미 긴장이 고조되며 하락 출발해 애플의 아이폰8 판매 둔화 우려로 하락세가 짙어졌다"며 "오후 들어 통신, 반도체 장비, 에너지, 소매판매 업종이 강세를 보이며 상승 전환에 성공했다"고 설명했다. 존 메케인 상원의원이 공화당의 헬스케어 법안 지지 철회 이후 헬스케어 업종의 낙폭도 축소됐다.

코스피지수의 선행 주가순자산비율(PBR)은 1배를 밑돌고 있어 밸류에이션을 감안해도 나쁘지 않은 시점이다며 다만 긴 추석 연휴로 시장 참여자들의 적극적 대응이 제한돼 상승이 제한될 것으로 추측했다.

온라인뉴스팀/onlinenews@heraldcorp.com