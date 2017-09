[밴드스탁론] 인구 감소에도 한국 부동산 여전히 강세 보일 것

홍춘욱 키움증권 투자전략팀장은 국내총생산(GDP) 증가와 주택공급 감소가 부동산 가격을 끌어올릴 것이라는 의견을 내세웠다. 홍 팀장은 인구의 감소도 부동산시장을 크게 위축시키지는 못할 것이라고 주장했다.

그는 "베이비붐 세대의 은퇴를 계기로 자산시장이 붕괴될 것이라는 경고가 있지만 이는 현실에 부합하지 않는다"며 "호주와 영국, 스웨덴 등에서 생산활동인구 감소는 오히려 실질부동산 가격 증가를 불러일으켰다"고 강조했다.



홍 팀장은 "인구 변화에 따라 부동산시장을 설명하려는 노력은 최근 번번이 실패했다"며 "한국 부동산시장 역시 결정적 변수는 공급에 달려있으며, 2015년과 2016년 급등했던 주택공급 과잉이 앞으로 줄어들 가능성이 있고 완화적 통화기조 등의 영향에 따라 한국의 부동산시장은 앞으로 강세를 보일 것"이라고 내다봤다.

온라인뉴스팀/onlinenews@heraldcorp.com