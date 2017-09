[밴드스탁론] 3분기 기업 실적 확인 후 매수 전략

한국투자증권은 코스피지수가 2400선을 회복한 가운데 업종별 이익을 바탕으로 한 대응 전략이 필요하다고 조언했다. 증시 상승 요인으로는 미국 등 주요 글로벌 증시의 정보기술(IT)주가 상승하면서 위험자산 회피 심리가 개선됐다고 분석했다. 기술적분석상으로도 단기 평균이 장기 평균을 상회했는데, 이는 일반적으로 상승장에서 많이 나타나는 신호라고 전했다.



그러나 코스피의 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)과 기업실적 추정치에 비춰 섣부른 상승 추세 전환을 예측하기엔 추가적인 관찰이 필요한 시점이라고 조언했다. 8월 말을 기점으로 3분기 기업 순이익 추정치가 소폭이지만 하향 조정되고 있다는 점 역시 우려 요인이라며 맹목적으로 지수 상승에 편승하기보다는 3분기 기업 이익의 방향성과 상향 조정 국면에 있는 업종을 중심으로 집중할 필요가 있다고 당부했다

온라인뉴스팀/onlinenews@heraldcorp.com