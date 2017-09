모비, '다인' 사전예약 쿠폰 공개

사전예약 어플리케이션 '모비'가 출시를 앞둔 모바일게임 기대작 '다인'의 사전예약 쿠폰을 공개했다.금번 '다인' 사전예약 쿠폰은 Lv.1 보석팩 1개, 하급 보물지도 3장 등으로 구성돼 있으며, 별다른 미션 없이 발급 신청만 해도 100% 받을 수 있다. 더욱 자세한 내용은 '모비'를 통해 확인할 수 있다.'다인'은 혼돈 진영과 질서 진영으로 나누어진 세계관에서 펼쳐지는 유저 간의 대립을 담고 있는 모바일 MMORPG다. 광활한 필드를 놓고 펼쳐지는 두 진영의 대규모 전쟁 콘텐츠 '진영 전쟁'이 특징인 게임으로, 시작 마을을 비롯한 몇몇 평화지역을 제외한 나머지 모든 지역이 전쟁터로 분류된다. 전투는 논타겟팅 스킬 시스템을 기반으로 이뤄지며, 이를 통해 기존 모바일게임에서 보기 힘들었던 컨트롤의 재미를 느낄 수 있다. 오는 25일(월)까지 CBT(Closed Beta Test, 비공개 베타 테스트)를 진행한 뒤, 10월 중 정식 서비스를 시작할 예정이다.한편, '모비'는 '다인' 외에도 '주선 for Kakao', '소주모바일', '파이널 판타지 어웨이크닝', '누구를 위한 알케미스트', '삼국지 레볼루션', '던전 나이츠', '기동전사 건담 리얼전선', '테라M', '붕괴3rd' 등 모바일 기대작의 사전예약 쿠폰과 '킹스맨: 골든서클', 'RF온라인M', '어둠의 군주', '킹스레이드', '반지: Age Of Ring', '형님모바일', '구름과바람'. '권력: THE RULERS', '극무쌍', '천마천군' 등 인기 게임의 무료 쿠폰을 제공하고 있다. 사전예약 어플 중 가장 많은 게임 쿠폰을 제공하며 회원 수, 일일 이용자 수에서 독보적인 1위를 달리고 있다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com