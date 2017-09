‘월드클럽돔 코리아’ EDM축제, 1576억 경제효과

[헤럴드경제=함영훈 기자] 세계 최대 규모의 EDM 행사인 인천 월드클럽돔 코리아 행사의 경제효과가 1576억원에 달한다는 분석결과가 나왔다.이미 이번 행사를 계기로 한국관광공사와 인천시는 1만여명의 외국인관광객을 유치하는데 성공했다.아시아 독점 파트너사인 ㈜엠피씨파트너스는 회계법인 등의 분석을 인용, 이 행사로 인해 생산유발, 1000여억원, 세수 33억원, 701명의 고용 유발 등으로 총 1576억 3900만원의 경제효과가 나타날 것이라고 18일 밝혔다.분석결과에 따르면, 3일간 총 예상관객은 13만5000여명이다. PWC 삼일회계법인은 ‘월드클럽돔 코리아’의 개최로 1020억 500만원의 생산 유발 효과 105억 9100만원의 수입 유발 효과, 417억2200만원의 부가가치 유발 효과, 33억 2200만원의 세수 유발 효과, 701명의 고용 유발 효과(정규직) 등이다.주최측은 “행사가 올해 처음 개최되는 것임에도 불구하고, 인천 도심 주요 호텔의 예약이 벌써 완료됐다”며 “국내 뿐 아니라 동남아, 중화권 및 일본 등 해외에서 2만명 이상의 관광객이 본 행사를 방문할 것으로 예상된다”고 말했다.한국관광공사와 인천시가 직접 유치한 EDM관광객과는 별도로 스스로 찾아온 외국인 관광객 1만여명이 따로 있다는 얘기이다.‘세상에서 가장 큰 클럽(The Biggest Club in the World)’이라는 슬로건으로 2013년 독일에서 시작된 ‘월드클럽돔’은 이번엔 한국에서 아시아 최초로, 아시아 역대 EDM 행사상 최대의 규모로 오는 22~24일 인천 문학경기장에서 열린다.한국을 첫 방문하는 카이고, DJ Mag 차트 1위 마틴 게릭스 등 아시아 최강의 라인업으로 주목받고 있으며 3일간 총 23개 스테이지로 구성돼, 최대 규모를 자랑한다.메인 스테이지는 길이 70m, 높이 28m의 무대가 조성되며 1000여개의 화려한 조명, 1000㎡ 달하는 초대형 LED 스크린, 초대형 규모의 특수효과로 구성된다. 일일 평균관객은 4만5000여명이 될 것으로 보인다.이번 행사에는 코쿤 스테이지, 하드스타일 스테이지, 트랩&베이스 스테이지, 하우스 스테이지, 칠아웃 스테이지, 파이오니어 스테이지, 포레스트 스테이지, 클럽 스테이지로 구성하여 다양한 장르의 DJ를 만날 수 있는 스테이지들을 총 23개가 마련된다.첫 날인 22일에는 한국을 첫 방문하는 하우스의 거장 카이고(KYGO)를 비롯해 아프로잭(Afrojack), 빙고 플레이어스(Bingo Players), 베이스재커스(Bassjackers), 돈 디아블로(Don Diablo), 골드피쉬 앤 블링크(GOLDFISH & BLINK), 스티브 아오키(Steve Aoki), 스벤바스(Sven Väth) 등이 무대에 오른다.23일에는 ‘DJ Mag‘ 역사상 1위를 가장 많이 차지한 세계 최고의 트랜스 DJ 아민 반 뷰렌(Armin van Buuren)과 ‘DJ Mag‘ 2위의 드미트리 베가스 앤 라이크 마이크(Dimitri Vegas and Like Mike) 그리고 저스틴 오(Justin OH), 카쿠(KAKU), 르슉(le Shuuk), 퀸티노(Quintino), 로빈 슐츠(Robin Schulz), 더블유 앤 더블유(W&W)가 메인 스테이지에 오른다. 메인 스테이지 다음으로 큰 규모로 운영될 하드스타일 스테이지 역시 EDX, Bakermat 등 쟁쟁한 라인업으로 주목받고 있다.24일에는 ‘DJ Mag’ 1위에 등극한 천재프로듀서 마틴 게릭스(Martin Garrix)를 헤드라이너로 로스트 프리퀀시스(Lost Frequencies), 마시멜로(marshmello), 올리버 헬덴스(Oliver Heldens), 레이든(RAIDEN), 샨(SHAAN), 우멧 오즈칸(Ummet Ozcan) 등이 무대에 오른다. 또한 24일 단 하루, 트랩&베이스 스테이지가 운영될 예정이다.abc@heraldcorp.com