한국농수산대학 박종현 사무관, 마르퀴즈 후즈 후 등재

한농대 박종현 사무관 [사진제공=한농대]

[헤럴드경제=황해창 기자]국립한국농수산대학(총장 김남수)은 한농대 기획조정과 박종현 사무관이 세계3대 인명사전인 ‘마르퀴스 후즈 후 인 더 월드2018(Marquis Who’s Who in the World)’에 이름을 올렸다고 18일 밝혔다.마르퀴스 후즈 후는 미국 인명정보기관인 ABI(American Biographical Institute)와 영국 케임브리지의 국제인명센터인 IBC(International Biographical Centre)와 함께 세계 3대 인명사전을 발행하고 있다. 1899년 첫 발간하여 100년이 넘는 역사를 지닌 가장 오래된 세계인명기관으로 매년 정치, 경제, 사회, 종교, 과학, 예술 등 각 분야에서 세계적 인물 5만여 명을 선정하고 있다.박종현 사무관은 농학박사로 농촌진흥청과 국립농업과학원, 농림축산식품부(식량정책과)를 두루 거치고, 현재 한농대 기획조정과 팀장으로 근무하고 있다.특히 ‘참깨 유전자원 다양성 평가’ 연구 등을 통해 다수의 논문을 국내외 학술지에 게재하였으며, 한국작물학회로부터 우수포스터 발표상을 받았고, 종자기술사 자격을 획득하는 등 농업연구 분야에서 다양한 활동을 해왔다. 또한, 농자재, 식량정책 및 대학 기획부서 업무를 추진하면서 행정가로서의 능력도 발휘해 오고 있다.hchwang@heraldcorp.com