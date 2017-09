애드박스, '피망포커' 신규 캠페인 추가

모바일게임 커뮤니티 헝그리앱이 서비스하는 어플리케이션(이하 어플) '애드박스(AD Box)'가 인기 모바일게임을 활용한 신규 캠페인을 추가했다.'애드박스'는 바이럴 마케팅을 진행하는 주체(인플루언서)가 효과만큼의 재화를 획득할 수 있도록 개발된 어플이다. 타 어플보다 월등히 높은 수익률을 자랑해 게이머는 물론 블로그, SNS 등의 활용에 능통한 유명 인플루언서들이 왠만한 직장인들보다 훨씬 더 많은 수익을 가져간다는 소문이 재테크족들 사이에서 퍼지며 선풍적인 인기를 끌고 있다.'애드박스'가 제공하는 홍보 캠페인은 크게 두 가지로 나뉜다. 우선 '소문내기'는 유저가 직접 게임 홍보를 진행해 이를 본 사람들이 다운로드, 게임 실행 등을 할 경우 일정 금액의 재화를 취득하게 되는 구조다. 다음으로 '참여하기'는 3일간의 게임 설치, 일정 시간 플레이 미션을 완료하면 보상을 받게 된다.이번에 추가된 소문내기 캠페인 대상은 네오위즈가 서비스하고 있는 모바일 포커 게임 '피망포커: 카지노 로얄(이하 피망포커)'이다. 애드박스'에서 발급받은 홍보 링크와 게임 소개, 이미지, 동영상 등을 활용해 유저가 직접 블로그, 카페, 페이스북, 인스타그램 등의 채널에 홍보하고, 이를 통해 다운로드가 이루어졌을 경우 건 당 보상으로 코인을 지급한다. 획득한 코인은 코인샵에서 '구글 기프트카드', '문화상품권' 등을 구매하는 데 사용할 수 있으며, 일정 금액 이상을 모으면 현금으로도 출금 가능하다.'피망포커'는 7포커, 하이로우, 로우바둑이 3종을 하나의 어플에서 즐길 수 있는 모바일 포커 게임으로 실제 유저와의 대전을 통해 짜릿한 베팅의 묘미를 느낄 수 있는 것이 특징이다. PC 플랫폼을 통해 쌓은 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 현재 동종 장르 게임 중 유일하게 구글플레이 게임 매출 10위 권 내(8일 오전 9시 기준 10위)를 차지하며 카지노 장르 게임에서 독보적인 1위를 달리고 있다.현재 '애드박스'는 '피망포커' 외에도 '마피아 리벤지', '컴투스 프로야구 2017', '영웅의군단', '갓 오브 하이스쿨 with NAVER WEBTOON', '삼국블레이드', '반지: Age Of Ring', '음양사 for Kakao', '형님모바일' 등 다양한 인기 모바일게임의 캠페인을 진행 중이다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com