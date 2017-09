[주식 투자전략] 주도주 고르는 법

남동준 텍톤투자자문 대표는 “경기는 호황과 불황을 반복합니다. 물론 주기는 다르겠지만 어김없습니다. 우리는 ‘안전마진’을 중요하게 생각합니다. 그래서 호황이 이어지는 산업보다 최소 5년 이상 불황을 겪은 산업에 관심을 둡니다. 지난해 반도체, 유기발광다이오드(OLED) 산업도 2011년 이후 침체를 지속했던 산업에 대한 초점에서부터 시작했다.”며, 앞으로의 산업도 침체 속에 빠른 재편으로 변하고 있고 각국 정부의 인프라 투자, 전기차 등 신기술과 연계한 수요창출이 기대되는 원자재, 특히 철광석, 구리, 니켈 시장에 대한 관심을 둬야 할때라고 했다.

무엇보다도 중요한 것은 산업 부침 속에서 살아남은 기업에 집중하는 것이고, 불황기를 지나면서 경쟁업체가 도태하고 구조적인 경쟁력을 확보한 산업에서 살아남은 기업은 ‘안전마진’이 있다. 불황기를 지나 시작단계에서 아주 조그만 수요에도 살아남은 기업 펀더멘털은 급속도로 개선될 것이다. 이는 주도주의 조건이기도 하다.



이러한 합리적 투자시점에 최근 개인투자자들에게 많은 관심을 받고 있는 증권연계신용대출 상품인 스탁론이 인기며, 그 중 고객과의 믿음을 중요시 여기는 ‘밴드(BAND)스탁론’이 인기다.



또한 주식투자자 누구나 편하고 부담 없이 이용 가능하도록 최저금리 상품 및 무이자 Event까지 하고 있으며, 투자자들과 언제나 함께 하겠다는 이념으로 상세하고 친절하게 무료 상담을 해드리고 있다.



※ 밴드(BAND)스탁론 상담센터 : 1899-9044

▶ 바로가기





이런 시기를 기회로 삼아 ‘밴드스탁론’을 이용하여 낮은 비용으로 자금을 빌려 수익성 높은 곳에 투자해 수익을 극대화하는 레버리지 효과 기회를 놓치지 말아야 한다.

최대 2개월까지 무이자 혜택을 누릴 수 있는 상품도 있기에 부담없이 대출금 이용도 가능하다. 또한 16곳 증권사와 제휴되어 있으며, 연 3%대 최저금리로 자기자본 400% 까지 대출이 가능하다.

※ 밴드(BAND)스탁론

- 최대 2개월 무이자 적용

- 연 3%대 초 저금리

- 한 종목 100% 집중투자

- 증권사 매도없이 신용/미수 대환가능

- 마이너스 통장식 대출

* 방문 NO, 서류 NO, 대출금 신청 즉시 계좌입금 OK!

※ Special 관심 집중되고 있는 종목으로는 웨이브일렉트로, 코스모신소재, 아이진, 지니뮤직, 이원컴포텍, NH투자증권, 우리이티아이, LF, 락앤락, 파나진 등이 있다.



※ 밴드스탁론 상담센터 : 1899-9044

▶ 밴드스탁론 카카오톡

<본 자료는 해당 업체에서 제공한 자료입니다.>

온라인뉴스팀/onlinenews@heraldcorp.com