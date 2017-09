[밴드스탁론] 은행업종 하락은 지나치다

"최근 정부 정책은 은행 수익성에 대한 직접적인 규제라기보다는 가계부채 리스크 관리 성격이 커 중장기적으로는 은행 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다"고 말했다.



또 "인터넷은행도 단기적으로 규모의 경제를 달성하기에는 시스템 구축 등 걸림돌이 있고 지정학적 리스크는 은행업종만의 위험이 아니라 시장 리스크 성격이 강하다"고 진단했다.



이들은 "최근 주가 하락을 견인한 요인들이 실제 수익성에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단한다"면서 "은행업종의 양호한 실적 전망은 여전히 유효하다"고 말했다...



<본 자료는 해당 업체에서 제공한 자료입니다.>

온라인뉴스팀/onlinenews@heraldcorp.com