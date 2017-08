아시아 최대 방송영상콘텐츠 마켓, 국제방송영상견본시(BCWW 2017) 30일 개막

[헤럴드경제=서병기 선임기자]아시아 최대 규모 방송영상콘텐츠마켓 ‘국제방송영상견본시(Broadcast Worldwide, 이하 BCWW 2017)’가 오는 30일부터 9월 1일까지 3일간 서울 삼성동 코엑스에서 열린다.문화체육관광부(장관 도종환)가 주최하고 한국콘텐츠진흥원(KOCCA·원장 직무대행 강만석)이 주관하는 ‘BCWW 2017’은 해마다 큰 성장세를 보이며 대한민국 방송영상 콘텐츠 수출을 견인해왔다. 이번 행사는 ‘콘텐츠, 경계를 넓히다(Extend the Frontiers of Contents)’를 주제로 다양한 방송영상 플랫폼에서 재생산이 가능한 원천 콘텐츠에 대해 다룬다.올해로 17회째를 맞은 이번 행사에는 국내 지상파 방송사와 종합편성채널 및 케이블, 독립제작사, 배급사를 비롯해 북유럽 배급사 에코 라이츠(Eccho Rights), 일본 민영방송사 TV 아사히(TV Asahi) 등 200여 개의 글로벌 미디어기업이 전시 부스를 운영한다. 가상현실(VR) 체험관에는 플레이온캐스트, 날다팩토리 등이 참여하며, 다중채널네트워크(MCN) 콘텐츠로 구성된 뉴미디어관에서는 미영상기술 콘텐츠를 선보인다.첫날인 30일 개막식에는 김혁 SBS 미디어비즈니스센터장이 ‘방송영상 콘텐츠의 진화와 변화’를 주제로 기조강연에 나선다. <아이돌마스터. KR-꿈을 드림>에 출연한 걸그룹 ‘리얼걸프로젝트(Real Girls Project)’의 축하공연과 극중 천재 프로듀서 역을 맡은 배우 성훈의 작품 설명도 진행된다.같은 날 열리는 ‘방송작가 국제포럼’에서는 ‘세계인의 마음을 움직인 한국 방송영상콘텐츠의 매력’을 주제로 ▲SBS 드라마 <신의 선물> 미국 리메이크작인 <썸웨어 비트윈>의 프로듀서이자 썬더버드 엔터테인먼트 수석 부사장인 조 브로이도(Joe Broido) ▲KBS 드라마 <굿닥터>의 미국판 총괄 프로듀서이자 할리우드 인기 드라마 <로스트>의 배우 대니얼 대 김(Daniel Dae Kim) ▲전미 작가조합재단 부회장이자 HBO 인기 드라마 <퍼시픽>, <식스피트언더>를 집필한 작가 래리 안드리스(Laurence Andries) ▲미국판 <굿닥터>, <드라마월드>의 이동훈 엔터미디어 픽처스 대표 등 국내외 전문가가 참석해 주제강연을 한다.31일 열리는 ‘뉴미디어 세미나’에서는 MCN을 포함한 온라인 콘텐츠의 유통채널 다각화 방안에 대한 각계 전문가들의 폭넓은 논의가 진행된다. 한-이란 양국 콘텐츠 기업 간의 실질적인 협력사업 모색을 위한 ‘한-이란 문화기술포럼’과 방송영상콘텐츠로 발전 가능한 우수 원천스토리를 소개하는 ‘Story to Broadcast’ 등 다양한 연계행사도 마련된다.한편 올해 처음 열리는 ‘글로벌 포맷마켓(BCWW Formats 2017)’은 ‘BCWW 2017’ 개막 전날인 29일부터 이틀간 진행된다. 포맷의 본고장 영국 ITV스튜디오의 마리아 키리아코(Maria Kyriacou) 사장과 이스라엘의 대표 포맷제작·배급사인 아모르자 포맷 대표 아비 아르모자(Avi Armoza), NBC유니버설의 린필드 응(Linfield Ng) 이사 등 유수의 국내‧외 포맷 전문가들이 모여 ‘포맷, 새로운 시대의 도래(Rising Asia, Moving West : A New Era in Formats)’를 주제로 트렌드 변화와 글로벌 포맷 비즈니스 성공 비결 등에 대한 이야기를 공유한다.콘퍼런스와 쇼케이스, 피칭으로 진행되는 이번 포맷 행사는 영국 온라인 방송매거진 C21 미디어의 편집이사 에드 월러(Ed Waller)가 최신 포맷산업 트렌드에 대한 발표를 시작으로 ▲해외 현지화에 성공한 K-포맷 사례분석 ▲새로운 형태의 포맷 합작비즈니스 ▲전략지역인 터키와 이스라엘의 포맷 성공 노하우 등 다양한 주제로 진행된다. 특히 국제 포맷인증 및 보호단체인 FRAPA와 협력해 포맷 저작권과 중국 표절문제를 진단해보는 세션은 국내 방송관계자들에게 표절대응에 대한 유익한 정보를 제공할 것으로 보인다.이외에도 ▲개그맨 김영철이 진행하는 K-포맷 쇼케이스 ▲아시아 포맷트렌드를 한눈에 보여주기 위해 K7미디어 톰 버튼(Tom Burton) 마케팅 매니저가 진행하는 아시아 포맷 쇼케이스 ▲한국과 이스라엘 대표 제작사가 참여해 서로의 참신한 아이디어를 겨루는 국제 포맷기획안 피칭 등 풍성한 구성으로 꾸며질 예정이다.개막 기조강연, 방송작가 국제포럼 참가신청 방법 등 이번 행사에 대한 자세한 정보는 ‘BCWW 2017’ 공식 홈페이지(www.bcww.kr)에서 확인 가능하다./wp@heraldcorp.com