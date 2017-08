[밴드스탁론] 한국금융지주, 미래에셋대우 3분기 실적 기대

※ 밴드스탁론 상담센터 : 1899-9044

▶ 바로가기

시장 기대치를 웃돈 2분기 실적을 발표한 증권사가 3분기에도 양호한 흐름을 이어갈 전망이다. IBK투자증권은 30일 최근 일 평균 거래대금 감소로 수탁수수료수익에서 큰 증가를 기대하기는 어렵겠지만 증권사들의 3분기 실적이 2분기에 이어 양호할 전망이라고 밝혔다. 이에 따라 증권업종에 대한 비중확대 의견을 유지하고 주가 조정 때 매수할 것을 조언했다. 업종 내 최선호주로 미래에셋대우, 한국금융지주를 꼽았고 차선호주로는 메리츠 종금 증권을 새로 제시했다.

이러한 시기에 수익성을 살릴 수 있는 스탁론을 이용해 보는 것도 좋을 듯 하다. 주식투자자 누구나 편하고 부담 없이 이용 가능하도록 최저금리 상품 및 무이자 이벤트까지 하고 있다.



이런 상품을 활용하여 투자기회로 삼아 ‘밴드스탁론’을 이용하여 낮은 비용으로 자금을 빌려 수익성 높은 곳에 투자해 수익을 극대화하는 레버리지 효과 기회를 놓치지 말아야 한다.

※ 밴드스탁론 상담센터 : 1899-9044

최대 2개월까지 무이자 혜택을 누릴 수 있는 상품도 있기에 부담없이 대출금 이용도 가능하다. 또한 16곳 증권사와 제휴되어 있으며, 연 2%대 최저금리로 자기자본 400% 까지 대출이 가능하다.

※ 밴드(BAND)스탁론

- 최대 2개월 무이자 적용

- 연 2%대 초 저금리

- 한 종목 100% 집중투자

- 증권사 매도없이 신용/미수 대환가능

- 마이너스 통장식 대출

* 방문 NO, 서류 NO, 대출금 신청 즉시 계좌입금 OK!

※ 최근에 문의가 많은 종목으로는 한미글로벌, 삼진엘앤디, 형지엘리트, 삼익THK, KGP, 나노스, 한국전자홀딩스, 데코앤이, 성안, 잉크테크 등이 있다



▶ 밴드스탁론 카카오톡



<본 자료는 해당 업체에서 제공한 자료입니다.>

온라인뉴스팀/onlinenews@heraldcorp.com