방탄소년단, '쩔어' 뮤비 유튜브 2억뷰 돌파

▶방탄소년단이 새 앨범 영상공개 직전, 필리핀 관광청의 주선으로 필리핀 코론에서 화보촬영을 하고 있다.[사진=필리핀 관광청 제공]

[헤럴드경제=함영훈 기자] 7인조 보이그룹 방탄소년단의 ‘쩔어’ 뮤직비디오가 유튜브 2억 뷰를 돌파했다.시사예능 SNL에서 ‘어느 집단이든 우리나라를 침략하지 못하는 이유’로 꼽힌 방탄소년단이 떠오르는 신성, ‘워너원(Wanna One)’이 추격할새라 ‘불가침’의 세 과시를 한 것이다.소속사 빅히트엔터테인먼트는 방탄소년단의 미니앨범 ‘화양연화 파트.1’의 수록곡 ‘쩔어’ 뮤직비디오는 지난 19일 오후 6시30분쯤 유튜브 조회수 2억 건을 넘겼다고 20일 밝혔다.2015년 4월 공개된 ‘쩔어’는 강렬한 일렉트로닉 힙합 사운드로 방탄소년단이 본격적으로 해외에서 큰 반응을 일으킨 곡이다. 밤낮없이 음악에 매진하는 멤버들의 자전적인 스토리를 담았다.‘불타오르네’, ‘피 땀 눈물’, ‘상남자’, ‘세이브 미’(Save ME), ‘낫 투데이’(Not Today), ‘봄날’ 등 6편의 뮤비는 1억뷰를 돌파했다.최근 필리핀 관광청의 주선으로 필리핀 코론에서 화보촬영을 했던 방탄소년단은 9월 새 앨범과 함께 컴백을 앞두고 있다.방탄소년단은 지난 19일 0시 빅히트 엔터테인먼트 공식 유튜브와 V앱 채널을 통해 ‘러브 유어셀프 하이라이트 릴 기승전결(LOVE YOURSELF Highlight Reel 起承轉結)’편을 공개했다.영상은 앞서 공개한 하이라이트 릴 3편에 마지막 결(結)편이 추가된 것으로, 한 편의 청춘 영화를 보는 듯, 세련되고 감각적인 영상미가 돋보인다.하이라이트 릴 공개를 끝으로 ‘러브 유어셀프(LOVE YOURSELF) 시리즈’의 사전 프로모션을 마친 방탄소년단은 9월 새 앨범 발매를 목표로 본격적인 컴백 준비에 들어간다.새 앨범 역시 유투브에서 선풍적인 인기몰이를 할 것으로 팬들은 기대하고 있다.