인하대 김수정 학생, 한ㆍ유럽 과학기술학술대회 포스터 우수 발표상 수상

[헤럴드경제=이홍석(인천) 기자]인하대학교는 조선해양공학과 대학원 석사 과정을 밟고 있는 김수정(25ㆍ) 학생이 최근 스웨덴 스톡홀름에서 열린 ‘한ㆍ유럽 과학기술학술대회 2017(EKCㆍEurope-Korea Conference on Science and Technology 2017)’ 에서 논문 ‘The numerical simulation analysis of wave jetting using Star CCM+(Star CCM+를 이용한 웨이브 제팅의 수치 해석)’으로 포스터 부문 우수 발표상을 수상했다고 18일 밝혔다.수상 논문은 Star CCM+라는 상용 컴퓨터 유체 역학( Computational Fluid Dynamics) 프로그램을 이용해 반 수중 기둥에 의한 웨이브의 간섭을 고려한 웨이브 제팅, 웨이브 런업에 대한 해석을 기존 실험과 비교하는 내용을 담고 있다.김수정 학생은 현재 조선해양공학과의 ‘한ㆍ영 해양플랜트 글로벌 전문인력 양성사업(단장 구원철)’을 통해 영국 스트라스클라이드대학(University of Strathclyde)에서 복수 석사 학위 과정을 밟고 있다.김수정 학생은 “평소에 관심있는 분야를 더 깊이 연구하다보니 좋은 결과를 얻게 됐다”며 “이번 우수상 수상을 계기로 관련 분야에 대한 연구를 계속 이어가도록 하겠다”고 말했다.한편 EKC는 올해 10회째를 맞는 국제학술대회다. 유럽 각국과 한국에서 활동하는 과학자, 공학자들의 만남과 교류를 위해 매년 유럽에서 개최되고 있다.이번 EKC 2017 학술대회는 지난달 26~29일 4일간 스웨덴 스톡홀름에서 ‘Science, Technology and Humanity: Creating New Possibilities for Better Life(과학, 기술, 인간: 더 나은 삶을 위한 새로운 가능성)을 주제로 열렸다. 재유럽 한인과학기술자들과 국내 과학기술인 등 650여 명이 참석했다.gilbert@heraldcorp.com