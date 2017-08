도로와 통신하는 V2X 인프라…교차로, 횡단보도 충돌 위험 운전자에게 경고

횡단보도에 보행자가 길을 건너고 있다는 경고 메시지가 V2X 시험차량에 전달되고 있다.[사진=현대자동차]

-남양연구소-비봉IC 14km 구간 7개 교차로에 V2X 인프라 구축 완료-교차로 통과 시 차량과 충돌 예상되는 경우 운전자에게 경고 서비스- 50대 시험차량 운영, 검증기간 동안 분석 결과 등 취합해 시스템 반영[헤럴드경제=박도제 기자]현대ㆍ기아차는 자율주행차의 핵심 기술로 꼽히는 ‘차량과 사물 간 통신(이하 V2X:Vehicle to Everything) 시스템’을 경기도 화성시 내 약 14km 구간에 구축하고 본격적인 서비스 검증 및 연구를 시작한다고 15일 밝혔다.V2X란 차량과 인프라(V2I:Vehicle to Infra), 차량과 차량(V2V:Vehicle to Vehicle), 차량과 보행자(V2P:Vehicle to Pedestrian) 등 차량을 중심으로 무선 통신을 통해 각종 교통ㆍ도로상황ㆍ차량ㆍ보행자 정보를 교환하고 공유하는 기술이다.차량과 차량간 정보 서비스 연구는 교차로 통과시 V2V 통신이 가능한 주변 차량과 충돌이 예상되는 경우 해당 정보를 운전자에게 제공하는 ‘교차로 주변차량 정보 서비스’와 전방 차량의 급제동으로 충돌 가능성을 운전자에게 경고하는 ‘전방 차량 급제동 정보 서비스’로 구성된다.차량과 인프라 간 서비스는 횡단보도의 보행자와의 충돌 위험을 운전자에게 사전에 경고하는 ‘보행자 정보 서비스’, 현재 신호상태와 잔여 시간 정보를 제공하는 ‘교차로 교통신호 정보 서비스’, 신호 잔여시간과 차량 속도를 분석해 교차로 신호위반 가능성을 경고하는 ‘신호위반 경고 정보 서비스’, 전방 공사구간 위치와 제한속도를 운전자에게 제공하는 ‘공사구간 경고 서비스’ 등이다.50대의 시험차량에는 V2X 통신 장비 외에 별도 적용된 V2X 전용 모니터와 HUD, 클러스터, 내비게이션을 통해 운전자에게 각종 이미지와 경고음 형태로 경고 및 안내 메시지를 전달한다. 시험차량 중 5대는 화성시청의 업무용 차량에 V2X 통신장치를 탑재해 활용함으로써 일반운전자 측면에서의 다양한 의견을 수집할 수 있도록 했다.현대ㆍ기아차는 올 연말까지 이어질 이번 검증 기간 동안 얻어진 다양한 분석 결과와 운전자 의견을 적극 취합해 V2X 시스템을 한층 업그레이드 할 방침이다. 나아가 이후에도 지속적인 V2X 기술 개발에 박차를 가해 정부가 2020년까지 추진하게 될 고속도로 차량 통신 인프라 구축 사업에 맞춰 V2X 서비스를 상용화할 계획이다.현대ㆍ기아차는 지난 2016년 6월부터 국토교통부가 추진하고 있는 스마트 자율협력 주행 도로시스템 개발과제에 참여하여 V2X 인프라 연계 자율주행시스템 개발을 진행 중이며, 유럽과 미국 등 세계 각국에서도 각종 V2X 프로젝트에 참여해 자율주행차 상용화를 위한 연구 개발에 힘쓰고 있다.